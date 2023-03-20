مريم المهيري: «سبع سنابل» و«المِدَينة» باكورة المشاريع الوطنية الرائدة

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروعي «سبع سنابل» و«المِدَينة» الرائدين في مجالي زراعة القمح وتنمية الثروة الحيوانية، هما باكورة المشاريع الوطنية الرائدة التي تسعى إلى تقليل فجوة استيراد الغذاء من الخارج وتعزيز أمننا الغذائي الآن وفي المستقبل.

وقالت معاليها: «تشرفت اليوم بحضور حصاد المرحلة الأولى لمزرعة القمح (سبع سنابل) في الشارقة في منطقة مليحة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، هذا المشروع الرائد الذي يثبت أن دولة الإمارات تمتلك الخطط والرؤية السديدة، ولديها في الوقت نفسه القدرة على التنفيذ والإنجاز. وكما قال صاحب السمو حاكم الشارقة، سنفاخر العالم بقمحنا وقدرتنا وطموحنا».

وأضافت معاليها: «تمتلك الإمارات الإمكانات التي تؤهلها للتغلب على مختلف تحديات إنتاج الغذاء، وعلى رأسها قلة الأراضي الزراعية وندرة المياه. يمثل القمح أحد أهم المحاصيل الأساسية في الإمارات والعالم، وسيعمل التوسع في زراعته في الشارقة وغيرها من الإمارات في الدولة إلى توفير تلك السلعة الغذائية على نطاق واسع في الأسواق المحلية».

وتابعت معاليها: «نعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارات على إيجاد حلول مبتكرة لكافة تحدياتنا والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وفي الوقت نفسه الالتزام بأعلى معايير الاستدامة في تنفيذ تلك الحلول. ففي ظل عام الاستدامة واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف Cop28 نعمل على تعزيز هذا التوجه من أجل مشاركة العالم حلولنا المبتكرة والتي نعول عليها لإحداث فارقاً في الجهود الوطنية والعالمية في مواجهة آثار التغير المناخي، وتعزيز الاستدامة في كافة الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية».