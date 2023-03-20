الشيخة فاطمة: أبناء الإمارات رهان المستقبل وضمان التقدم

أبوظبي (وام)

كرمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الخريجات المتميزات من جامعة الإمارات العربية المتحدة (الدفعة 42)، وجامعة زايد (الدفعة 21)، وكليات التقنية العليا (الدفعة 32)، الحاصلات على درجة امتياز مع مرتبة الشرف.

وبهذه المناسبة استلمت كل خريجة رسالة من سموها تحمل عبارات التهنئة والإشادة والتوجيه بالاستمرار في العطاء المخلص للوطن، كما استلمن مكرمة مالية تشجيعية من سموها، إيماناً من سموها بأهمية التشجيع والتحفيز للكوادر البشرية المبدعة صانعة المستقبل والتي يفخر بها الوطن ويتطلع إلى مشاركتها في كافة مجالات العمل.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «إن تخريج هذه الكوكبة من المتميزات من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا في شتى المجالات العلمية هي إضافة ودعم كبير للاقتصاد الوطني، ورافد للكوادر البشرية التي نعتز باستمرار تقدمها في مجال العلم والعمل، وندعم مشاركتها في صنع بدايات الخمسين القادمة وهي مؤهلة بأفضل تقنيات عصر التحول الرقمي، ومنافس قوي في عمليات الابتكار والتطوير والبحث العلمي، ما من شأنه أن يجعل أبناء الإمارات مساهمين في إيجاد الحلول العلمية والبيئية والاقتصادية لما فيه نفع للبشرية جمعاء». وأضافت سموها: «بهذه المناسبة أزف التهاني لبناتي الخريجات وأتمنى لهن التوفيق والسداد، وأوكد أن هذه المرحلة في حياتهن هي البداية، وأن السنين القادمة في عمر دولتنا الغالية تتطلب جهوداً مضاعفة وإخلاصاً ومثابرة بما يسهم في إبراز التقدم العلمي والتقني الذي تحظى به دولتنا في ظل قيادتنا الرشيدة، وفي ضوء التوجيهات والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمبادرات الرائدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على استدامة التنمية بأيدي أبناء الإمارات، فهم رهان المستقبل وضمان تقدم الإمارات وازدهارها».

ومن جانبه رفع معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على هذا التكريم المتميز لطالبات الدولة، وحرصها اللامتناهي على فتح آفاق العلم والمعرفة أمام جميع بنات الإمارات حتى أصبح لهن دور رئيس في دفع عملية التنمية والبناء والازدهار في الدولة. وأعرب معاليه عن فخره بالنجاح والتميز الذي تحققه طالبات الإمارات والذي جاء نتيجة حرصهن على تعزيز قدراتهن وكفاءاتهن العلمية والمعرفية لتحقيق تطلعاتهن وصنع المستحيل وخوض معترك العمل في مختلف القطاعات الحيوية للوصول إلى أعلى المناصب القيادية، ولتصبح المرأة الإماراتية بذلك شريكاً أساسياً في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وقال معاليه: «أتوجه بالتهنئة لجميع الخريجات وأتمنى لهن التوفيق والنجاح في مسيرتهن المهنية المقبلة، وتحرص وزارة التربية والتعليم على مواصلة الجهود المبذولة لتطوير منظومة تعليمية وطنية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة، بما يلبي احتياجات الطلبة وسوق العمل المستقبلية، ويتوافق مع توجهات حكومتنا الرشيدة لإعداد جيل قادر على قيادة المستقبل».

بدوره تقدّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، على رعايتها الكريمة لحفل تخريج الدفعة (42) من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدفعة (21) من جامعة زايد، والدفعة (32) من كليات التقنية العليا، من الطالبات المتفوقات الحاصلات على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وقال معاليه: «يُسعدني ويُشرّفني أن أشكر سمو الشيخة فاطمة على دعمها المتواصل لبنات زايد، فقد كانت سموها المُحرّك الرئيس لما حقّقته وتُحقّقه المرأة في دولة الإمارات من إنجازات على صعيد التعليم والتميّز في البحث العلمي والعملي منذ أن حملت سموها رسالة المغفور له الشيخ زايد «طيّب الله ثراه» وعملت على تنفيذها بكلّ أمانة وعزيمة وإخلاص للنهوض بالمرأة وتحفيزها على التعلّم، لتتمكّن من ترجمة رؤاه الطموحة إلى واقع حقيقي أصبحت فيه المرأة الإماراتية عنصراً تنافسياً مُتميّزاً في مسيرة التنمية المُستدامة لوطنها عبر مواكبة أعلى المعايير العالمية في جميع المجالات العلمية والابتكارية المُبدعة».

واختتم: «بناتي الكريمات، لقد حرصت القيادة الرشيدة، بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم أحلامكن وطموحاتكن في التعليم والعمل والارتقاء بقدراتكن ومهاراتكن في جميع المناحي للوصول إلى الريادة وتشريف وطنكن على الصعيدين الإقليمي والعالمي. إن حصولكن على تقدير الامتياز مع مرتبة الشرف خير دليل على الرؤية الحكيمة الاستشرافية لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، الذي آمن بإمكانات المرأة اللامحدودة على الإسهام باقتدار في المسيرة التنموية المُستدامة لدولة الإمارات لتُصبح اليوم وبشهادة العالم أجمع ركيزة أساسية في رحلة ريادة الوطن وازدهاره وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.. وأتطلّع قُدماً إلى رؤية إنجازاتكن وإبداعاتكن على المدى البعيد، وكلّي ثقة بإمكاناتكن في إبراز ريادتكن في امتلاك المعرفة والخبرة لرفع سقف الطموح والتحدّي والتميّز في كافة المجالات العلمية والعملية بما يُحقّق طموحات وطننا في استشراف المستقبل والمُساهمة في وضع خططه وصناعته».

من ناحيتها أعربت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة جامعة زايد، عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، للرعاية الكريمة التي توليها لخريجات الدفعة الـ21 من جامعة زايد المتفوقات الحاصلات على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وغيرهن من الطالبات المتميزات في مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة. وقالت: «إن احتفاء سمو الشيخة فاطمة وتحفيزها للطالبات المتفوقات يشكل حافزاً لاستمرارهن في التميز والريادة في مسيرتهن ما بعد التخرج، وهو دليل على حرصها ودعمها المستمر لبذل كافة الجهود لتقدم المرأة وتطوير أدوارها ومسؤولياتها، وذلك لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة في مسيرة التنمية الشاملة والتطور في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة».

تميز علمي

تقدم معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لحرصها الدائم على الاحتفاء ببناتها الخريجات من الحاصلات على الامتياز مع مرتبة الشرف على مستوى مؤسسات التعليم العالي، مما يعكس مدى أهمية هذا الحدث لدى سموها والاهتمام الخاص الذي توليه لابنة الإمارات ولما تحققه من تميز علمي، حيث يمثل تكريم سموها وسام فخر على صدور الطالبات ومصدر تشجيع وإلهام لهن على التميز والعطاء وتشجيعهن على التفوق العلمي والانطلاق الواثق في حياتهن العملية.

وأضاف معاليه أن سمو «أم الإمارات» ستبقى جهودها وتوجيهاتها أساساً لتميز مسيرة وإنجازات المرأة الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تنافس المرأة الإماراتية اليوم في المجالات العلمية والمعرفية وتسهم في صناعة القرار وتتقلّد المناصب القيادية في الدولة.

وقال معاليه: إن كليات التقنية العليا فخورة بخريجاتها المتميزات وبتفوقهن العلمي، كونهن سيمثلن إضافة نوعية لسوق العمل خاصة أن كثيرات منهن يحملن شهادات أكاديمية وأخرى احترافية عالمية ليمثلن قيادات فنية في تخصصاتهن حيث سيسهمن في دعم التطور والابتكار في مواقع عملهن.

ودعا الخريجات إلى اعتبار هذا التفوق انطلاقة جديدة لهن نحو تحقيق طموحاتهن في بناء مستقبل أفضل لهن، وأن يسعين للعمل الجاد لصناعة فرصهن الوظيفية، فلديهن مهارات تواكب سوق العمل وقدرات تمكنهن من تأسيس شركاتهن الناشئة في ظل الدعم الكبير والتشجيع من قبل القيادة الرشيدة للكفاءات الوطنية الواعدة.

شكراً «أم الإمارات»

من جانبهن عبرت الطالبات عن الشكر والتقدير لسمو «أم الإمارات»، وقالت عتمة بنت محمد بن سلطان بن سرور الظاهري من كلية الهندسة - تخصص الهندسة المعمارية بجامعة الإمارات العربية المتحدة: «إلى من زرعتْ البهجة في نفوسنا، وأنارتْ بالخير والعطاء دروبنا إلى أمنا العظيمة وقدوتنا ومثلنا الأعلى في الحياة.. إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» نتوجه بالشكر والعرفان.. وتقف الحروف والكلمات خجلاً عما يجول في نفوسنا من حب وإجلال لشخصكم الكريم ولكل ما قدمتِ وما زلتِ تقدمين من عطائك اللامحدود ومبادراتك اللامسبوقة… كيف لا وأنتِ دائماً رمز العطاء ومنارة للعلم ومصدر للعزيمة.. فكل الشكر والعرفان لكِ أمنا الغالية… اسأل الله أن يحفظك ويحفظ قيادتنا وولاة أمرنا ودولتنا الحبيبة».

من ناحيتها قالت شما هادف جوعان الظاهري من كلية الإدارة والاقتصاد - تخصص التمويل والمصارف بجامعة الإمارات العربية المتحدة: «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» أمي الغالية، الإمارات عامرة بالتقدم والتطور، بفضل جهود القيادة الرشيدة، وجهودكم الخلاقة فلولا سموك لم تكن جامعة الإمارات في مصاف الجامعات العالمية، وأكون أنا شما هادف الظاهري إحدى خريجات الدفعة الثانية والأربعين، وأنضم لآلاف الممتنات لهذا الجهد العظيم، وللثقة الغالية في قدراتنا كفتيات نمثل نصف المجتمع، أعدك وأنا كلي شكر وامتنان بأن أواصل التميز في حياتي العلمية والعملية لأحقق بعضاً من آمالك العظيمة، وأكون ابنة بارة لك، ولوطني الغالي، شكراً أمي فاطمة على لفتتك الرائعة في حفل تخرجنا، ستبقى في الذاكرة نبراساً يوقد الهمة وينير الدرب».

وقالت مريم أحمد محمد سلطان الظاهري من كلية الإدارة والاقتصاد - تخصص التمويل والمصارف بجامعة الإمارات العربية المتحدة: «إلى «أم الإمارات» الغالية، إليك يا صانعة الأجيال وبانية العقول، إليك يا رمز الحكمة ونبراس العطاء أوجه كلماتي فأنت من نستمد من حكمتها آفاق المحبة والتميز، فكان دربنا مضاء بعلمك، وسماء طموحنا تزهو بعنايتك نحن بنات الإمارات نعدك بالوفاء فأنت لنا القدوة والأمل في أن نحيا بعزة وشموخ.. دمت لنا منارة تنير سماء وطن الإمارات الغالية».

شكر

قالت العنود أحمد خليفة السويدي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - تخصص علاقات دولية بجامعة زايد: «أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى أمنا الغالية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على ما قدمته لنا، وما زالت تقدمه من دعم وتشجيع ومبادرات خلاقة تسمو بنا في عالم العلم والمعرفة، وتحثنا على المضي قدماً نحو الأمام، بخطى واثقة ورعاية فائقة من سموها، وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة نسير إلى الأمام وعيوننا ترى المستقبل مزهراً مبشراً بغدٍ مشرقٍ يحمل معه الرخاء والعيش الرغيد محققاً طموحنا وهدفنا المنشود لنكون دائماً في المقدمة.. لقد أكملت دراستي بنجاح وتفوق، بفضل الله، لتكون لنا مساهمةٌ فاعلةٌ في بناء المجتمع وإدارة مؤسساته في مختلف المجالات.. كل المشاعر الصادقة والنبيلة محملة بالشكر والتقدير والعرفان إلى أمنا «أم الإمارات»، وإلى قيادتنا الحكيمة ودولتنا الحبيبة».

امتنان

قالت عفراء ضرار بالهول الفلاسي من كلية العلوم الطبيعية والصحية - تخصص علم النفس بجامعة زايد: «بصمات سموك في حياتنا أقوى من أن نشكرك عليها وكل كلمات الشكر والامتنان تعجز عن أن توفيك حقك، فدعمك المستمر واهتمامك بكل بنات الإمارات دفعنا إلى أن نحقق كل تقدم ونجاح نصبو اليه لخدمة الوطن.. لقد أسعدني هذا التكريم وما جاء في رسالة سموك.. مما سيحفزني على الاستمرار في العمل بجد واجتهاد لتقديم المزيد لوطننا الإمارات، حفظك الله لنا ولكل بنات وسيدات الإمارات».

تقدير

قالت ميثة حبيب محمد حسن الحمادي من قسم التكنولوجيا - تخصص الهندسة الكهربائية بكليات التقنية العليا: «كل الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي أعطت نموذجاً رائعًا للمرأة الإماراتية والعربية، وكانت سبباً في تطور المرأة الإماراتية، والتي ألهمتنا بأن لا نضع سقفاً لأحلامنا، وغرست فينا حب تحقيق المراكز الأولى لخدمة الوطن، ويكفينا فخراً أنها أنجبت شيوخاً عظماء ملأت إنجازاتهم العالمين العربي والإسلامي».

تقدم

قالت خولة عبدالله سالم الشامسي من قسم التربية - تخصص الطفولة المبكرة بكليات التقنية العليا: «يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على رعايتها الكريمة لبنات الإمارات عامة والطالبات خاصة، فقد أبهرت سموها العالم بأسره لما قدمته من دعم للمرأة الإماراتية ولمواصلة تحصيلها العلمي، ولسموها اليد العليا في دفع مسيرة المرأة الإماراتية على طريق التقدم والرقي».