60 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم يشاركون في زراعة 1000 شجرة قرم

هالة الخياط (أبوظبي)

شارك 60 طالباً وطالبة من منتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، بزراعة 1000 شجرة من أشجار القرم ضمن حملة تنفذها المؤسسة، بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، تحقيقاً لأهداف عام 2023 عاماً للاستدامة.

ويأتي إشراك طالبات وطلاب من أصحاب الهمم في حملة «اليوم للغد» في خطوة لدمج أصحاب الهمم في الحملات البيئية المجتمعية مع طلبة المدارس وأفراد المجتمع.

وانطلقت أمس حملة زراعة أشجار القرم في منطقة شاطئ الباهية بزراعة 1000 شجرة، لتستكمل الحملة الجهود بزراعة 2000 شجرة في المرفأ بمنطقة الظفرة.

وأوضحت مريم الزعابي، رئيس قسم البيئة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن زراعة 1000 شجرة تأتي في إطار حملة تستهدف زراعة 3000 شجرة من أشجار القرم خلال عام 2023 تحقيقاً لأهداف عام الاستدامة، وتجسيداً لاهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمفهوم الاستدامة.

وقالت في تصريح لـ «الاتحاد» إن الحملة استهدفت إشراك أصحاب الهمم لتعزيز مشاركتهم في دعم الحملات البيئية والأنشطة المختلفة في الدولة.

وأشارت إلى أن الحملة ستستكمل مسيرتها خلال العام الحالي بزراعة 2000 شجرة في منطقة الظفرة.

ولأشجار القرم أهمية تكمن في قدرتها على التخفيف من آثار التغير المناخي، حيث تلعب دوراً فعالاً في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتسهم في التقليل من آثار الكوارث الطبيعية البحرية، وتحمي السواحل من عمليات التعرية الناجمة عن الأمواج والتيارات البحرية، وتعد بيئة حاضنة للعديد من الأنواع البحرية، كما تحافظ أشجار القرم على التوازن البيئي، وحماية الكائنات من خطر الانقراض، كما أنها تخلق فرصاً للسياحة البيئية.

حماية سواحل الدولة

أكد الدكتور إبراهيم علي البلوشي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، أن غابات القرم تلعب دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي، كما أنها تعمل كأحواض طبيعية للكربون، حيث تمثل الإمارات موطناً لعدد 60 مليون شجرة قرم.

وتوجه البلوشي بالشكر لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة البلديات والنقل، وللقيادة العامة لشرطة أبوظبي للمشاركة في الحملة.

وتأتي حملة «اليوم للغد» بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة بزراعة 100 مليون من أشجار القرم، بحلول عام 2030 للمساعدة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.