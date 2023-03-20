«الإمارات للطبيعة» تدعو للانضمام لساعة الأرض

دبي (الاتحاد)

دعت جمعية الإمارات للطبيعة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات إلى إطفاء الأضواء وتخصيص ساعة للأرض، وقضاء 60 دقيقة في القيام بفعل إيجابي لصالح كوكبنا، وذلك خلال ساعة الأرض، التي تقام في 25 مارس 2023 الساعة 8:30 مساءً.

ومنذ إطلاق الصندوق العالمي للطبيعة حملة ساعة الأرض في عام 2007، ألقت الحملة الضوء على قضيتي فقدان الحياة البرية وتغير المناخ، وانضمت المعالم الرئيسية في دولة الإمارات مثل برج خليفة وجامع الشيخ زايد الكبير إلى المعالم العالمية مثل برج إيفل وعين لندن والكولوسيوم في إطفاء الأضواء، وإلهام الملايين حول العالم للتحرك نحو التغيير.

وتقود جمعية الإمارات للطبيعة - الجمعية البيئية غير الحكومية- المبادرة السنوية في دولة الإمارات، بدعم قوي من شركاء رئيسيين للمبادرة. وسيكون للمبادرة صدى مهماً هذا العام بصفته عام الاستدامة، وأيضاً عام استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني بالمناخ COP28، حيث ستمثل ناقوساً يذكر الجميع بأهمية كوكبنا وضرورة حمايته.