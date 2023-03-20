الثلاثاء 21 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شراكة بين «محمد بن راشد للإسكان» و«تراحم الخيرية»

عمر بوشهاب وخالد القاسم خلال التوقيع (من المصدر)
21 مارس 2023 01:11

دبي (الاتحاد) 

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عقدها شراكة استراتيجية مع «مؤسسة تراحم الخيرية» تهدف إلى ترسيخ علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، والعمل على تعزيز المبادرات المجتمعية المشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين والتيسير على الأسر محدودة الدخل في إمارة دبي.
 وقال عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لـ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «نحن سعداء بهذه الشراكة الإستراتيجية مع «راحم الخيرية»، والتي نسعى من خلالها إلى التيسير على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعفّفة في مجتمع دبي. وتعدّ هذه الشراكة شهادة على التزامنا بالعمل مع المؤسّسات الأخرى في القطاعين العام والخاص وسعينا الدائم لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وخلق مستقبل أفضل لجميع فئات مجتمعنا المحلي». ويعدّ هذا التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وتراحم الخيرية انعكاسًا لالتزام الطرفين بخدمة المجتمع وسعيهما المستمر لتحسين نوعية الحياة فيه، مما سيشكّل مصدر عادة للعديد من الأسر المواطنة في الإمارة.

أخبار ذات صلة
«تراحم الخيرية» تطلق «خيرك.. عطاؤك لغيرك»
«تراحم» تشارك في حملة «جسور الخير»

اعتزاز
أعرب خالد عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة مؤسّسة تراحم الخيرية عن اعتزازه بعقد هذه الشراكة الإستراتيجية، وقال: «تعدّ هذه المبادرة المشتركة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خطوة جديدة نهدف من خلالها إلى النهوض بالمسؤولية المجتمعية لتحقيق الاستقرار للأسر ذات الدخل المحدود من مواطني الدولة، وبدورنا في مؤسسة تراحم الخيرية فإننا نتشارك مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حرصنا على تقديم خدمات إنسانية ومجتمعية تسهم في خلق بيئة اجتماعية مستقرة وتأمين جودة حياة عالية ومستدامة تحقق أهداف الوطن وتطلعات المواطنين وتدعم استقرار الأسر المواطنة».

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
مؤسسة تراحم الخيرية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
الرياضي
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
اليوم 02:40
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
الرياضي
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
اليوم 02:38
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
الرياضي
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©