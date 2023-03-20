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18 ألف أسرة وحالة مستفيدة من «بيت الخير»

عمومية بيت الخير خلال الاجتماع (من المصدر)
21 مارس 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

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عقدت الجمعية العمومية لـ «بيت الخير» اجتماعها السنوي برئاسة خليفة جمعة النابوده، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب وزارة تنمية المجتمع، ومندوب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، وكامل الهيئة الإدارية العامة للجمعية.
وتضمن جدول الأعمال التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة وإقرارها، ومناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات، والتصديق عليه، واعتماد الميزانية الختامية لعام 2022 والتي بلغ إجمالي مدفوعاتها وإنفاقها على المشاريع الخيرية حتى نهاية العام الماضي 113,533,540 درهماً، منها 47,897,699 درهماً أنفقت في رمضان من خلال حملة «لنكن من الْمُحْسِنِين».
ويفصل التقرير السنوي إنفاق «بيت الخير» في عام 2022 حسب المصادر المالية للإنفاق، فيشير إلى أن الجمعية أنفقت 42,580,009 دراهم من أموال الزكاة، بنسبة 38% من حجم الإنفاق العام، في حين بلغ الإنفاق من أموال الصدقات 70,953,531 درهماً، بنسبة 62% من المجموع العام، وبلغ عدد المستفيدين 18,237 أسرة وحالة.

جمعية بيت الخير
وزارة تنمية المجتمع
دبي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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