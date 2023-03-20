العليا لبيت الطفل تطلع على «كنف»

الشارقة (الاتحاد)

اجتمعت اللجنة العليا لبيت الطفل (كنف) وناقشت الاستراتيجية المعدّة لقيادة وتوجيه العمل، ونسبة الإنجاز في تهيئة مقره استعدادًا لبدء انطلاق عمله بما يضمن تعزيز استجابته لمختلف احتياجات الأطفال الذين يتعرضون للإساءات الجنسية أو العنف الجسدي، وبما يكفل المزيد من مرونة الإجراءات وسلاسة رحلة الطفل على طريق التعافي النفسي والصحي والحصول على الحماية المتكاملة بالتعاون مع مختلف الشركاء من الجهات ذات العلاقة. جاء ذلك في أول اجتماع للّجنة عقدته أمس في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، برئاسة هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل ورئيسة اللجنة العليا لمشروع بيت الطفل «كنف».