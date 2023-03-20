«إسلامية دبي» تطلق أول غرفة للمعرفة المستدامة

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أمس، وبشكل رسمي «مشروع» أول غرفة مستدامة«في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في البرشاء، تماشياً مع عام الاستدامة.

حضر حفل الإطلاق الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، وبطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي. وقالت شمسة بن شفيع رئيس قسم شؤون الدارسين إن مشروع غرفة الاستدامة هو، غرفة افتراضية للمعرفة المستدامة، ضمن مشروع المعرفة المستدامة الذي ينفذه قسم شؤون الدارسين في الخطة الاستراتيجية للدائرة 2022-2024م.