اليوم..  النيادي في لقاء مباشر مع الجمهور

آمنة الكتبي (دبي)

يجري اليوم سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي اتصالاً مباشراً من محطة الفضاء الدولية الساعة 2:30 م، وسيتم تنظيم لقاء استثنائي مع الحضور للمشاركة في الحدث في اوبرا دبي. وسيتيح اللقاء فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء من خلال طرح الأسئلة لمعرفة المزيد حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها، إذ تعد هذه اللقاءات نافذة يطل منها محبو استكشاف الفضاء على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي، كما وسيتم تنظيم اتصالات بشكل دوري، في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويشارك النيادي الجمهور تجارب مهمته العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك من خلال إجراء أبحاث متخصصة عن رقائق الأنسجة الخاصة بوظائف القلب والدماغ، تليها اختبارات «علم ما فوق الجينات»، الذي يتطرق إلى عملية التغيير في نشاط الجين، والتي سيتم إجراؤها في مختبر كولومبوس، وصولاً للاختبار الثالث الخاص بـ«بيولوجيا النبات»، الذي يساعد في فهم نمو النباتات بالفضاء، بينما سيتم ذلك في مختبر «حديقة فيجي»، وهي وحدة بناء حياة النبات بالمحطة الدولية.وسيجري النيادي مع رواد فضاء طاقم «سبيس إكس كرو 6» أكثر من 200 تجربة علمية خلال مهمتهم، فضلاً عن 19 دراسة علمية خاصة به سينفذها سلطان بالتعاون مع وكالات الفضاء العالمية، وتستهدف الأبحاث العلمية التحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض، ومن ثمّ الاستفادة من نتائجها في مختلف علوم الحياة على الأرض، وتشمل التجارب دراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى، وأبحاث رقائق الأنسجة حول وظائف القلب والدماغ والغضاريف، واستقصاء سيجمع عينات ميكروبية من خارج المحطة الفضائية.

وحدات سكنية مضغوطة

وتتكون محطة الفضاء الدولية من وحدات سكنية مضغوطة، ودعامات هيكلية، وألواح شمسية ضوئية، بالإضافة إلى مشعات حرارية، ومنافذ لرسو والتحام السفن الفضائية وأذرع آلية، وأطلقت الوحدات الرئيسية لمحطة الفضاء الدولية بوساطة صواريخ بروتون وسايوز الروسية ومكوكات الفضاء الأميركية، وتتم خدمة المحطة من قبل مجموعة متنوعة من المركبات الفضائية الزائرة مثل المركبات الروسية سايوز وبروغريس، وشركة نورثروب جرومان الأميركية لأنظمة الفضاء سيغنوس، وسابقاً مركبة النقل الآلية الأوروبية (ATV)، ومركبة النقل (إتش 2 الفضائية اليابانية، ومركبة سبيس إكس دراجون الأميركية، تتميز مركبة دراجون الفضائية بقدرتها على إعادة الحمولة المضغوطة إلى الأرض، والتي تستخدم على سبيل المثال لإعادة إجراء التجارب العلمية على الأرض لمزيد من التحليل.

تقنيات

يعمل أعضاء الطاقم في محطة الفضاء الدولية بتقنيات مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد لفهم كيفية استخدام هذه التكنولوجيا وغيرها في الفضاء، وتقوم المختبرات في محطة الفضاء الدولية بإجراء تجارب علمية تستفيد من بيئة الجاذبية الصغرى، هذه هي في الطب والفلك والأرصاد الجوية وعلوم الحياة والعلوم الفيزيائية، وتأثيرات الفضاء التي تعيش على البشر والحيوانات والنباتات، كما أنها اختبار المواد المختلفة لاستخدامها في الفضاء.

التحكم في المحطة

يتم التحكم في المحطة من خلال محطتين أرضيتين رئيسيتين، الأولى في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، والثانية في موسكو عاصمة روسيا، وتدور المحطة في مدار الأرض على ارتفاع يتراوح بين 370 و430 كيلومتراً من السطح، ويبلغ وزنها نصف مليون كيلوجرام، وطولها نحو 73 متراً، وعرضها 108 أمتار، أي أنها بحجم ملعب كرة قدم، وتمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وتبلغ سرعتها 28 ألف كيلومتر في الساعة، وتكمل دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة تقريباً، وتدور حوالي 16 مرة حول الأرض يومياً، أي أن الرواد على متنها يشاهدون غروب الشمس وشروقها 16 مرة خلال 24 ساعة.

ويعتمد الرواد في توقيتهم داخل المحطة على توقيت جرينيتش، لذلك عندما تغرب الشمس في العاصمة البريطانية لندن، تغلق نوافذ المحطة آلياً لإعطاء الرواد شعوراً بالليل ليناموا، ثم يستيقظون في الصباح الباكر لإجراء تجاربهم العلمية لنحو 10 ساعات، عدا يوم السبت الذي يعملون فيه 5 ساعات فقط.

شاركت 16 دولة في بناء محطة الفضاء الدولية وهي: روسيا والولايات المتحدة وبلجيكا والبرازيل، وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا، وأيضا إيطاليا واليابان وهولندا والنرويج، بالإضافة إلى إسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.