34 ألفَ زائر لـ «سوق المزارعين» في دبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت بلدية دبي مبادرة «سوق المزارعين» التي نظّمتها في حديقة النخيل، بين 19 نوفمبر 2022 و18 مارس الجاري، حيث وصل عدد الزوار إلى 33,921 زائراً. وشكّلت الفعالية، منصةً زراعيةً واستثماريةً، هدفت إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ لبيع المنتجات الزراعية والعضوية المحلية مباشرةً إلى المستهلكين، وتعزيز الثقة في الزراعة المحلية، وإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة المحلي.

وأكد أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، على أن نجاح «سوق المزارعين» في موسمه الثاني، وتحقيق أهدافه بدعم المزارعين المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انعكاساً لجهودها في تقديم كافة التسهيلات للعاملين في القطاع الزراعي والمشاركين في المبادرة وزيادة الفرص التجارية لهم، وتعزيز الوعي بالتنوع الزراعي في الإمارة، وإيمانها بأهمية الأمن الغذائي لمدينة دبي، وضرورة العمل باستمرار على تحقيقه ودعمه على أوسع نطاق. ويأتي ذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة المستمر للزراعة والإنتاج المحلي في الإمارة، من أجل تعزيز استدامة القطاع، وزيادة مساهمة المزارعين في زيادة الحصة السوقية للمنتجات المحلية.

وأضاف الزرعوني: «حرصت بلدية دبي على توفير منصة زراعية للمزارعين المواطنين، لعرض منتجاتهم المحلية المتنوعة، وإتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف على الزراعة المحلية في إمارة دبي. ووفرت لهم كافة المتطلبات والتسهيلات اللوجستية التي تسهم في تطوير مشاريعهم وتشجيعهم على الاستمرارية والاستدامة».



