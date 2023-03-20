جائزة أبوظبي تشارك في مبادرة «كلنا أسرة»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في مبادرة «كلنا أسرة» التي تهدف من خلالها إلى ترسيخ قيم الخير والعطاء والإيثار.

عملت اللجنة المنظمة للجائزة، وموظفون من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من المتطوعين الصغار ضمن المجلس، على توزيع حقائب الخير القابلة لإعادة الاستخدام، والمحملة بالهدايا على أكثر من 200 عامل، في مبادرة لترسيخ أسس التلاحم المجتمعي وتعميق مفهوم الخير والعطاء وتجسيد معنى التضامن والتكافل بالأخص لدى فئة الأطفال. تجدر الإشارة إلى أن جائزة أبوظبي هي مبادرة تهدف إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن كرسوا جهودهم لخدمة مجتمع دولة الإمارات وأحدثوا تأثيراً إيجابياً فيه. ومنذ انطلاقها في عام 2005 كرمت الجائزة 92 شخصية تنتمي إلى 16 جنسية مختلفة، وقدم المكرمون بالجائزة خلال السنوات السابقة مساهمات مجتمعية قيمة شملت الكثير من المجالات المتنوعة نذكر منها الرعاية الطبية، والتعليم، والمحافظة على البيئة، والتراث العريق لدولة الإمارات.