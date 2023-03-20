الثلاثاء 21 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التربية» و«الرقابة النووية» توقعان مذكرة تفاهم لاعتماد مؤهلات وطنية

محمد يوسف بني ياس خلال توقيع مذكرة التفاهم مع كريستر فيكتورسن (وام)
21 مارس 2023 01:10

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
أم الإمارات.. عطاء وطني رائد
الشيخة فاطمة: أبناء الإمارات رهان المستقبل وضمان التقدم

أبرمت وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للرقابة النووية مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بشأن التعاون في مجال اعتماد المعايير والمؤهلات المهنية والوطنية، المتعلقة بالمهن الخاصة في المجالين النووي والإشعاعي في الدولة. 
وقع المذكرة الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي ومدير المركز الوطني للمؤهلات ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وعن جانب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن المدير العام. 
تهدف المذكرة إلى وضع آليات لطرح واعتماد «المؤهلات المهنية الوطنية» لمختلف المهن في المجالين النووي والإشعاعي، والتعاون في مجال وضع المعايير الرقابية المناسبة، بما في ذلك المعايير الوطنية للمهنيين في المجالين النووي والإشعاعي. وحسب المذكرة، سيتم التعاون في مجال منظومة ضمان الجودة للتعليم والتدريب والتطوير المهني في المجالين النووي والإشعاعي، والمساهمة في تطوير الكفاءات وتقييم المؤهلات المهنية والخبرات الوظيفية والدورات التدريبية للقوى العاملة في المجال النووي والإشعاعي، بالإضافة لتعزيز التعليم والتدريب المهني، من خلال تقييم مؤسسات التعليم والتدريب المهني التي ترغب بطرح المؤهلات المهنية في هذا المجال وفقاً لمعايير المركز الوطني للمؤهلات ومتطلبات الهيئة الإتحادية للرقابة النووية، فضلاً عن تحقيق التعاون الاستراتيجي وتبادل البيانات ومشاركة المعلومات والاحصاءات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم ويتفق مع توجهات الطرفين ضمن نطاق المذكرة.
وأكد الدكتور محمد يوسف بني ياس، أن المذكرة تأتي في إطار رؤية الوزارة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة سواء في القطاعين العام أو الخاص، سعياً نحو تحقيق مزيد من التناغم والعمل التشاركي الذي يخدم العملية التعليمية، من خلال توفير مسارات تعلم جديدة في مجال التعليم المهني، بحيث يكون العائد من ذلك الارتقاء بخطط واستراتيجيات الوزارة في مجال وضع أفضل المؤهلات المهنية الوطنية في المهن المختلفة والمعايير التنظيمية الخاصة بها، وتشمل المذكرة مجالاً حيوياً، يتمثل في المجال النووي والإشعاعي في الدولة.

وزارة التربية والتعليم
الإمارات
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
الرياضي
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
اليوم 02:40
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
الرياضي
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
اليوم 02:38
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
الرياضي
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©