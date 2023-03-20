«التربية» و«الرقابة النووية» توقعان مذكرة تفاهم لاعتماد مؤهلات وطنية

دبي (وام)

أبرمت وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للرقابة النووية مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بشأن التعاون في مجال اعتماد المعايير والمؤهلات المهنية والوطنية، المتعلقة بالمهن الخاصة في المجالين النووي والإشعاعي في الدولة.

وقع المذكرة الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي ومدير المركز الوطني للمؤهلات ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وعن جانب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن المدير العام.

تهدف المذكرة إلى وضع آليات لطرح واعتماد «المؤهلات المهنية الوطنية» لمختلف المهن في المجالين النووي والإشعاعي، والتعاون في مجال وضع المعايير الرقابية المناسبة، بما في ذلك المعايير الوطنية للمهنيين في المجالين النووي والإشعاعي. وحسب المذكرة، سيتم التعاون في مجال منظومة ضمان الجودة للتعليم والتدريب والتطوير المهني في المجالين النووي والإشعاعي، والمساهمة في تطوير الكفاءات وتقييم المؤهلات المهنية والخبرات الوظيفية والدورات التدريبية للقوى العاملة في المجال النووي والإشعاعي، بالإضافة لتعزيز التعليم والتدريب المهني، من خلال تقييم مؤسسات التعليم والتدريب المهني التي ترغب بطرح المؤهلات المهنية في هذا المجال وفقاً لمعايير المركز الوطني للمؤهلات ومتطلبات الهيئة الإتحادية للرقابة النووية، فضلاً عن تحقيق التعاون الاستراتيجي وتبادل البيانات ومشاركة المعلومات والاحصاءات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم ويتفق مع توجهات الطرفين ضمن نطاق المذكرة.

وأكد الدكتور محمد يوسف بني ياس، أن المذكرة تأتي في إطار رؤية الوزارة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة سواء في القطاعين العام أو الخاص، سعياً نحو تحقيق مزيد من التناغم والعمل التشاركي الذي يخدم العملية التعليمية، من خلال توفير مسارات تعلم جديدة في مجال التعليم المهني، بحيث يكون العائد من ذلك الارتقاء بخطط واستراتيجيات الوزارة في مجال وضع أفضل المؤهلات المهنية الوطنية في المهن المختلفة والمعايير التنظيمية الخاصة بها، وتشمل المذكرة مجالاً حيوياً، يتمثل في المجال النووي والإشعاعي في الدولة.