تعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة عالمية

أبوظبي(الاتحاد)

عقدت شركة «آي بي تي» (إنفنت برين تكنولوجي) المتخصصة في تكنولوجيا العلوم العصبية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، اتفاقية بحثية تمتد على مدار خمسة أعوام. وبموجب هذا الاتفاق، سيعمل الجانبان اللذان يُعتبران من روّاد هذا المجال، على إنشاء مختبر بحثي مشترك من أجل تطوير علاجات مخصصة لصحة دماغ الإنسان، عبر تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويسهم هذا التعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة «آي بي تي» في الجمع بين قدرات الشركة المتخصصة في تطوير العلاجات الرقمية وتسويقها من جهة، وخبرة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى علاجات أكثر فعالية مخصصة للمرضى الذين يعانون من مشكلات في الدماغ واضطرابات عقلية. وقال الدكتور وي سون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «آي بي تي»: «إن الجمع بين العلوم العصبية من جهة والذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، سيؤدي إلى اكتشافات مفصلية في مجال صحة الدماغ. لذا يأتي هذا التعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة «آي بي تي» بهدف دفع جهودنا في هذا الإطار وتحقيق المزيد من التطور. إذ إن الفهم الأفضل لطبيعة العلاقات السببية التي تربط بين عناصر التدريب الإدراكي وتحسين الحالة العقلية من شأنه أن يتيح لنا تطوير علاجات رقمية دقيقة لصحة الدماغ».