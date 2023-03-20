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مايكل آلين نائباً لمدير جامعة زايد

مايكل آلين
21 مارس 2023 01:10

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت جامعة زايد عن تعيينها الدكتور مايكل آلين كنائب مدير الجامعة ورئيس للشؤون الأكاديمية، والذي بدوره سيشرف على تطبيق استراتيجية جامعة زايد الجديدة والتي يتم تنفيذها في المرحلة حالياً. وستواصل الجامعة بإشراف الدكتور آلين تطوير برامجها الأكاديمية لمواكبة استراتيجيات الابتكار والريادة التي تتماشى مع تطلعات الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتماشى برامج جامعة زايد مع أهداف مئوية الإمارات 2071 ومشاريع الخمسين التي تركز على تحسين نظام التعليم كجزء من خطط الحكومة لبناء إمارات المستقبل وتجهيز الأجيال المقبلة.

جامعة زايد
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