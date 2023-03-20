بلدية أبوظبي تكرم طلاب جامعة زايد

أبوظبي(الاتحاد)

كرمت بلدية مدينة أبوظبي - من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء - عدداً من طلبة جامعة زايد ضمن إطار مخرجات ملتقى التدريب واستقطاب المواهب، وذلك تقديراً لدورهم في دراسة عدد من التحديات الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي، والمشاركة في وضع حلول وبدائل عملية لهذه التحديات.

وكان «ملتقى التدريب واستقطاب المواهب» قد عقد 8 ورش عمل تدريبية، شارك فيها 228 موظفاً، واستهدف الملتقى تنمية رأس المال البشري، وإشراك المؤسسات الأكاديمية في البحوث التطويرية، وتقديم الحلول العملية الفعالة، وبناء القدرات والكفاءات لدى الموظفين من خلال ورش عمل، ومنح الفرصة للطلبة المتدربين للعمل في مشاريع حقيقية، واستقطاب المواهب من الطلبة الجامعيين، وتدريب موظفي البلدية في مؤسسات أكاديمية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الجامعية والأكاديمية.

أما عن مخرجات الملتقى فتمثلت في: دعم قطاعات البلدية بدراسات، وبحوث عملية تخصصية من قبل الجهات الأكاديمية، تقوية مهارات وكفاءات الطلبة الخريجين، وتأهيلهم قبل دخولهم سوق العمل.

كما عقدت بلدية مدينة أبوظبي ضمن هذا الإطار اجتماعاً موسعاً مع عمداء عدد من الكليات والجامعات شارك فيها 42 ممثلاً لهذه المؤسسات الأكاديمية المرموقة، وذلك لمناقشة التحديات وتعزيز التعاون المشترك، وإيجاد الحلول للتحديات من قبل هذه الجامعات.