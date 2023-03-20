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شيخة المنصوري: يوم الأم فرصة لتسليط الضوء على مكانتها

شيخة المنصوري
21 مارس 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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رفعت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أصدق مشاعر التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة اليوم العالمي للأم، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تعتبر فرصة مثالية لتسليط الضوء على دور الأم في تعزيز أواصر النسيج الأسري والمجتمعي، من خلال تنشئتها للأجيال وبناء الأسر المثالية التي تشكل نواة المجتمع وتسهم في تعزيز ازدهاره واستدامة نموه وتقدمه. وأضافت أن الأم تحظى باهتمام ورعاية ودعم منقطع النظير في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حيث توفر لها كافة أوجه الدعم والمساندة، لا سيما ممن يقعن ضحايا للعنف أو الاتجار بالبشر، إيماناً منها بحق المرأة عموماً والأم خصوصاً بممارسة كافة حقوقها التي ضمنتها لها قيم العدالة والتشريعات التي وضعتها دولة الإمارات، وفي ظل القيادة الرشيدة التي تحظى الأم لديها بأهمية وتقدير كبيرين، وموجهة في الوقت ذاته أسمى مشاعر التهنئة إلى جميع الأمهات.

يوم الأم
يوم الأم العالمي
عيد الأم
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
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