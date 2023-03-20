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«محمد بن راشد للطب» تحصل على الاعتماد المؤسسي

«محمد بن راشد للطب» تحصل على الاعتماد المؤسسي
21 مارس 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

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 أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن حصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربعة أعوام إضافية. وبناءً عليه، ينطبق اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الآن على جميع برامج التخصصات الطبية (الإقامة) والزمالة التي توفرها عمادة الدراسات الطبية العليا في الجامعة.
وتجرى التدريبات الخاصة بالبرامج المعتمدة في المرافق الطبية التابعة لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بما فيها مستشفى راشد، ومستشفى دبي، ومستشفى لطيفة للنساء والأطفال، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى حتا، ومستشفى دبي للأسنان، وغيرها من مراكز الرعاية الصحية الأولية والتخصصية. كما سيجري التدريب أيضاً في مستشفيات ميديكلينيك، الشريك الإكلينيكي للجامعة.
 وقال الدكتور سليمان العمران، عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «الجامعة اليوم جزء من مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول نظام صحي أكاديمي في دبي، وبهذه الإضافة القيّمة أصبح نطاق التدريب الطبي أكبر للراغبين في استكمال تخصصاتهم الطبية نظراً لتنوع مرافق الرعاية الصحية المتاحة للتدريب من القطاعين الحكومي والخاص وتحت إشراف أكاديمي مقنن.

 

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
السعودية
الإمارات
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