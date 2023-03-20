«نيويورك أبوظبي» تفتح باب التسجيل لبرنامج الأبحاث

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج الأبحاث أمام الطلاب الجامعيين الزوار من جامعة نيويورك وشنغهاي ومختلف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح البرنامج للطلاب فرصة المشاركة في المشاريع البحثية تحت إشراف الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي، خلال الفترة ما بين 30 مايو و25 يوليو، وتنتهي فترة قبول طلبات التسجيل يوم 30 مارس 2023.

ويوفر البرنامج، الذي سيعقد في حرم الجامعة، فرصة لنخبة من طلاب الجامعات المسجلين بدوام كامل والمتفوقين أكاديمياً وسلوكياً بالمساهمة في عدد من مجالات الأبحاث المختلفة.