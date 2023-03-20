20 عالماً و12 فاعلية في برنامج «ضيوف رئيس الدولة»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف استضافة 20 من كبار العلماء ضمن برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، لعام 2023م بينهم 5 علماء من الأزهر الشريف، وعدد من كبار قراء القرآن الكريم، كما يضم البرنامج 12 فاعلية، وكل فاعلية تنبثق عنها محاضرات ودروس وغير ذلك، كما أكدت الهيئة على جاهزية المساجد لاستقبال المصلين، دون تباعد، وأشارت إلى أنه مع غلق باب التسجيل للحج هذا العام بلغ عدد المسجلين 28.755 مواطن ومواطنة في النظام الإلكتروني للحج، وقد باشرت اللجنة المختصة فرز الطلبات لإعطاء التصاريح للحج، علماً بأن عدد التصاريح المخصصة لحجاج دولة الإمارات 6228، ويتم الفرز ضمن المعايير الموضوعة، جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة أمس، بحضور مدير عام الهيئة وقيادات الهيئة.

في بداية الإحاطة، رفع الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، باسم الهيئة، أبرك التهاني لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات والعالم أجمع بمناسبة الشهر المبارك، شهر الصيام والقيام، وتلاوة القرآن، والعطاء والإحسان، سائلاً الله عز وجل أن يهل علينا هلاله بالسلامة والإسلام، واليمن والإيمان، والخيرات والبركات، وأن يتغمد بواسع رحمته مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - والقادة المؤسسين.

استقرار وريادة

وقال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي: يأتي رمضان هذا العام وقد سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المراكز المرموقة العالية في المؤشرات التنافسية العالمية، لتكون من أكثر الدول أمناً وأماناً، ومن أرقى الدول نظافة وحضارة وبنياناً، ومن أسبق الدول كفاءة في أسواقها، واستقراراً في اقتصادها، وريادة في أعمالها، وإسعاداً في خدماتها، واستدامة في بيئتها ومشاريعها، واستباقية في توجهات مستقبلها، وعالمية في مهارتها ومبادراتها، وبينما نحن في هذه القاعة على هذه الأرض الطيبة نتحدث عن أنشطة رمضان، نتفاعل في الوقت ذاته مع رائد فضائنا سلطان النيادي، الذي أصبح قدوة لأبناء الإمارات في رفع اسم بلاده في أعالي الفضاء.

وتابع الكعبي: كما يأتي رمضان هذا العام وتم التعافي التام من وباء «كورونا»، وعادت المساجد إلى نشاطها المعهود في محاريبها، ومنابرها ودروسها وتلاوة كتاب الله تعالى، وفي هذا الصدد جاءت التوجيهات السامية باستضافة أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ليكون البرنامج حضورياً ومباشراً يلتقي فيه السادة العلماء بالجمهور المستهدف في المساجد والمؤسسات الرسمية والمجتمعية والإعلامية.

4 عقود

وأشار الكعبي خلال الإحاطة إلى أنه مضى على إطلاق برنامج ضيوف رمضان أكثر من أربعة عقود من الزمن منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واستمر في عهد خير خلف لخير سلف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، ويكتسب هذا العام التألق والدعم والرعاية من ديوان الرئاسة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حرص فريق العمل المكلف بتنظيم البرنامج وبالتنسيق مع مكتب الحضارة والقيم الإنسانية على استقطاب الكفاءات الدينية العالمية، من العلماء المعتدلين المشهود لهم بالحكمة والتسامح، مع مراعاة التنوع في الجنس والجنسيات من مختلف الدول بحسب احتياجات المستهدفين، وقد تم اختيار (20) ضيفاً من أصحاب المناصب العلمية في مجال الشؤون الإسلامية، من المتمتعين بالفصاحة وحسن التعبير، المعروفين بالأطروحات العلمية القيمة، بالإضافة إلى عدد من القراء المتمكنين من الحفظ وأحكام التلاوة والتجويد.

ندوات توعوية

يشمل البرنامج الندوات التوعوية، وهي ندوات دينية ومجتمعية تقام بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة، يشارك فيها كوكبة من الضيوف العلماء، وعدد من السادة وعاظ الهيئة، والمختصين والمثقفين في الدولة، والكراسي العلمية، وهي مجالس علمية يلقيها في جوامع الدولة، مختصون من السادة العلماء الضيوف في التفسير والشمائل المحمدية، والدورات العلمية التخصصية، وهي مجموعة من الدورات العلمية، تستهدف الكوادر الدينية التخصصية في الهيئة، في عدد من المجالات ذات الصلة.

وكذلك يوم زايد للعمل الإنساني، وهو برنامج خاص يتضمن عدداً من الفعاليات الدينية التي تقام في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، بتاريخ 19 رمضان 1444هـ، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، بالتنسيق مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير، والبرامج الإعلامية وهي مجموعة من الفعاليات التي تتناول أهم القضايا الدينية والثقافية، وتبث عبر مختلف القنوات المحلية والعالمية، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة، و«مقرأة ضيوف الإمارات» وفيها يتم مشاركة القراء الضيوف بتسجيل أجزاء من القرآن الكريم، والأدعية المأثورة، لبثها في كافة قنوات وحسابات الهيئة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

«ملتقى ضيوف رئيس الدولة»

يشمل البرنامج، حسب الدكتور محمد مطر الكعبي، تنظيم «ملتقى ضيوف رئيس الدولة» وهو ملتقى علمي يناقش عدداً من القضايا الفكرية والمجتمعية، بمشاركة السادة العلماء الضيوف، ونخبة من الخبراء والمختصين من المؤسسات المعنية، بهدف إظهار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة أبرز التحديات التي تواجه أفراد المجتمع. وسيكون موضوع الملتقى في هذا العام هو: (الاستدامة) بمناسبة عام الاستدامة، و«لقاءات مع السادة الضيوف»، وهي لقاءات يتم خلالها تصوير عدد من الكلمات والرسائل الإيجابية، وبثها من خلال مختلف القنوات الإعلامية في الدولة.

ويضم البرنامج أيضاً و«ومضات رمضانية»، ويتم من خلال هذه الفعالية الاستفادة من السادة الضيوف المختصين في صناعة المحتوى الديني الإعلامي في إعداد البطاقات التوعوية التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعزز القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس الصائمين، و«حماة الوطن»، وهي مجموعة من الفعاليات الوعظية للملتحقين ببرنامج الخدمة الوطنية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وإدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتقوم اللجنة الخاصة بالعلماء بتنظيم عدد من الجولات لأهم المناطق بالدولة والمزارات السياحية والثقافية، ومنها: جامع الشيخ زايد الكبير، وبرواز دبي، وجامع أحمد الطيب.

برامج متنوعة

أعدت الهيئة برامج علمية ووعظية تتناسب وهذه المرحلة الزمنية، وتستجيب للجهات التي طلبت إقامة ندوات ومحاضرات فيها، بالإضافة إلى ما سيقام من دروس ومحاضرات في المساجد يشارك فيها علماء الهيئة، وقد وضعت لجنة البرامج في الهيئة للعلماء الضيوف فعاليات رئيسة بهدف: «إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بالمحاضرات الوعظية، والدروس الدينية، والدورات العلمية، والندوات والأمسيات وغيرها، وتعزيز قيم المواطنة والتلاحم المجتمعي، وتعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، وتوعية الأسرة الإماراتية والحرص على تماسكها، والتحصين الفكري للشباب، وتقوية المناعة الفكرية، وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الريادي في المجتمع، ونشر قيم السعادة والإيجابية في المجتمع.

ويتضمن برنامج العلماء الضيوف لهذا العام، عدة فعاليات: «المحاضرات الوعظية، وهي محاضرات دينية توعوية موحدة تلقى في عدد من المساجد والمراكز القرآنية، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، ومحاضرات البث عبر الإذاعة حيث يلقي الضيف المحاضرة في المسجد، وتبث في إذاعة القرآن الكريم بعد صلاة التراويح، وكذلك «أمسيات رمضانية» وهي أمسيات تعقد في مجالس الأحياء الشعبية بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس، تتضمن محاضرات وعظية وأنشطة أدبية، ومسابقات رمضانية.