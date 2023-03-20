شرطة دبي تعلن أماكن مدافعها «الثابتة والرّحال»

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي عقدته في جناح الاستدامة بمدينة إكسبو دبي، عن أماكن تواجد مدافعها خلال شهر رمضان المبارك، مبينةً أن هناك 7 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع «رّحال واحد» يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 15 منطقة على مستوى الإمارة. وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، الانتهاء من تجهيز مدافع الإفطار كما جرت العادات والتقاليد الإماراتية، لإطلاقها خلال الشهر الفضيل الذي يجمع الناس في أجواء دينية وعائلية عند موعد الغروب.

وأشار اللواء الغيثي إلى تشكيلهم طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوزيع مدافع الإفطار التي تنقسم إلى «مدافع ثابتة» في 7 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، تتمثل في «مدينة إكسبو دبي»، والتي سيتواجد فيها مدفع رئيسي للمرة الأولى، وبرج خليفة، ومنطقة «أب تاون»، ومدينة جميرا، والفيستيفال سيتي، وداماك، إلى جانب «نُزل حتا». وأضاف «إن المدفع الرئيسي الذي سيكون للمرة الأولى في مدينة إكسبو دبي، يأتي في إطار الشراكة القوية والمُستمرة بين الطرفين منذ بدء فعاليات إكسبو 2020 دبي وإلى يومنا هذا». ويشهد هذا العام إعادة إحياء «مدفعين فرنسيين قديمين»، لاستخدامهما ضمن فعاليات الإفطار في شهر رمضان، لما يمثلانه من قيمة تاريخية تراثية، مبيناً أن المدفعين استخدما في ستينيات القرن المنصرم، ثم أُحيلا للتقاعد في عام 1970 ووضعا في متحف شرطة دبي، لكن شرطة دبي اتخذت قراراً بإعادة تشغيلهما هذا العام.