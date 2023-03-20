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بلدية الشارقة تؤكد انتهاء استعدادتها لاستقبال رمضان

بلدية الشارقة تؤكد انتهاء استعدادتها لاستقبال رمضان
21 مارس 2023 01:07

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة انتهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطط وأهداف لضمان توفير بيئة مثالية تعكس الأجواء الإيمانية في هذا الشهر، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية، ورصد أية سلوكيات سلبية تسبب ضرراً أو إزعاجاً لأفراد المجتمع، كما حددت البلدية مواعيد العمل لمختلف إداراتها خصوصاً التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور. وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بتخصيص فرق عمل ومفتشين للعمل على مدار الساعة وتوفير الخدمات للجمهور، بما يعزز من مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للعيش تتوفر بها الأجواء الجميلة والممتعة، وتسعد سكانها وزوارها، كما ستكثف البلدية من جولاتها وحملاتها الرقابية والتفتيشية والتوعوية المستمرة على مدار العام. وأوضح الطنيجي أن البلدية تنفذ 7 حملات تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك يتبعها زيارات تفتيشية يومية، وخصصت البلدية فريقاً مكوناً من 40 مفتشاً لتنفيذ هذه الحملات ومتابعة المنشآت الغذائية والأسواق.
وأشار مدير عام البلدية إلى أن احتساب رسوم المواقف العامة خلال شهر رمضان سيكون من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وستقوم فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة بالتأكد من التزام الجمهور بسداد الرسوم وعدم استغلال المواقف بشكل سيئ، كما ستكون المواقف المحيطة بالمساجد مجانية لمدة ساعة من رفع الأذان للتسهيل على الجمهور. وتستقبل حدائق مدينة الشارقة زوارها من الساعة الـ 4 عصراً وحتى الـ 12 منتصف الليل، وتوفر لهم مرافق خدمية للاستمتاع بها وممارسة أنواع مختلفة من الرياضة.

 

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بلدية الشارقة
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