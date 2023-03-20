رأس الخيمة (وام)

أعلنت مؤسسة بصمة وطن عن إطلاق ملتقى رأس الخيمة الرمضاني الأول تحت شعار «الاستدامة.. ومستقبل الأجيال». وقال أحمد الدباني رئيس مؤسسة بصمة وطن: إن الملتقى في دورته الأولى يهدف إلى نشر العمل المجتمعي وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع وترسيخ نمط الحوار، من خلال استعراض بعض القضايا المجتمعية في عدة مواضيع حيوية منها الرياضية، والأعمال، والهوية الوطنية، وتعزيز دور التلاحم الوطني لترسيخ التنمية الشاملة.

وأشاد رئيس مؤسسة بصمة وطن بالدور الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة لمثل هذه الملتقيات والتي تؤكد على الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا والموروث الشعبي وهويتنا الأصيلة.

وأكد أن هناك عدة مواضيع سيتم مناقشتها في 3 مجالس رمضانية لهذا العام أبرزها، تعزيز استدامة الأعمال عبر المرأة الإماراتية، والهوية الوطنية، و«نحو رياضة وطنية مستدامة».