لجان لراحة ضيوف جامع الشيخ زايد

أبوظبي (وام)

أكمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير، استعداداته لإحياء أيام وليالي الشهر الفضيل، بهدف توفير أجواء من الراحة والسكينة لمرتاديه الذين يتدفقون إلى الجامع سنوياً بأعداد متزايدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث من المتوقع أن يشهد شهر رمضان إقبالاً كبيراً، نتيجة حالة التعافي وتخطي جائحة كورونا، ليتخطى عدد مرتادي الجامع خلال الشهر الفضيل ما تم تسجيله خلال الأعوام السابقة، حيث بلغ عدد مرتادي جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان عام 2019 نحو مليون و436 ألفاً و273 بين مصلٍ وزائر.

وشكّل المركز لجاناً وفرق عمل من موظفي المركز، لضمان العمل بصورة منظمة ومتكاملة على مدار الساعة، ولتلبية كل ما يحتاجه ضيوف الجامع من مصلين وزوار باختلاف فئاتهم، من خلال توفير خدمات وتسهيلات متنوعة، كما عقد المركز في هذا الصدد عدداً من الاجتماعات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة من الشركاء الاستراتيجيين، والتي دأب على التعاون معها سنوياً، والتي تساهم بعطائها الفاعل والمتكامل في إنجاح منظومة العمل خلال الشهر الفضيل.

ولضمان راحة مرتادي الجامع من مصلين وزوار، حرص المركز على توفير أكثر من 38 سيارة كهربائية لخدمة نقل المصلين بدءاً من المواقف وصولاً لقاعات الصلاة، حيث نظم عملية استخدامها من خلال انتشارها على مدار مساحة الجامع مع تحديد أولوية الاستخدام لكبار السن وأصحاب الهمم، ووفر المركز 6579 موقفاً للمصلين، وخصص منها 1500 موقف للنساء على الجهة الشمالية، بما يراعي قربها من قاعات الصلاة المخصصة لهن، كما وفر المركز احتياجات أصحاب الهمم الذين خصص لهم مواقف للسيارات قرب المداخل بأكثر من 60 موقفاً، بالإضافة إلى توفير أكثر من 50 كرسياً متحركاً، وبرادات المياه التي وزعها في مختلف أنحاء الجامع.

جاهزية

رَفَعَ المركز جاهزيته للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة في الجامع، بتوفير سيارات إسعاف مجهزة طبياً بأعلى المستويات، بالتعاون مع إدارة الإسعاف بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية، وحضور فريق الدفاع المدني.

وخلال الشهر الفضيل، سيعمل عدد من المتطوعين من المركز وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق (أبشر يا وطن) التطوعي على خدمة المصلين، ويبلغ عددهم 105 متطوعين من الكوادر الوطنية، يعملون جنباً إلى جنب مع 79 من موظفي المركز.

وفي إطار إحياء الموروث الثقافي الذي رسّخه الأجداد في ذاكرة المجتمع الإماراتي، تعاون المركز مع قيادة الوحدات المساندة في القوات المسلحة، لإطلاق مدفع الإعلان عن غرة شهر رمضان المبارك - بالتنسيق مع لجنة تحري هلال رمضان - وإطلاق المدفع يومياً من أرض الجامع، على مدار الشهر الفضيل إيذاناً بموعد الإفطار، وللإيذان بحلول عيد الفطر المبارك، للتعبير عن أحد التقاليد التي اعتاد عليها أبناء الإمارات والمقيمون على أرض الدولة، حيث يتاح لمختلف الثقافات فرصة مشاهدة المدفع عن قرب، وذلك إضافة إلى نقل هذا الحدث يومياً عبر بث حي ومباشر على قناة أبوظبي.