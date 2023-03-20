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8 تصاريح للخيام الرمضانية و25 قيد الدراسة برأس الخيمة

عمال أثناء تركيب الخيام الرمضانية (الاتحاد )
21 مارس 2023 01:07

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 

أصدرت دائرة بلدية رأس الخيمة، 8 تصاريح للخيام الرمضانية حتى الآن، مع دراسة 25 موقعاً في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، سيتم اعتمادها بعد استيفاء كافة الاشتراطات ومعايير السلامة والأمان. وأوضحت الدائرة اشتراط عدد من المواصفات الواجب تطبيقها في مسألة إنشاء الخيام الرمضانية التي تستقبل الأعداد الكبيرة من الصائمين والعاملين في مختلف الجهات الخيرية والمؤسسات، حيث تقوم بلدية رأس الخيمة متمثلة في قسم التخطيط والمساحة باعتماد موقع الخيام وتحديد إحداثيات المواقع المقدمة من قبل الجهات المختلفة. وذكرت أنه يتم إصدار التصريح حسب النظام من قبل قسم المباني، بعد استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لإنشاء وإقامة الخيام الرمضانية التي تقدم خدماتها المختلفة للصائمين طوال شهر رمضان الكريم.
وأشارت الدائرة، إلى أن هناك بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها في الموقع الذي سيتم اعتماده لإقامة الخيام الرمضانية، منها الابتعاد عن حرم الطريق مسافة لا تقل عن 3.00 م، وعدم توجيه بوابة الخيمة باتجاه الشارع، وتجنب إعاقة أو إغلاق مسارات الحركة والطرق المستخدمة، وعدم المساس بخطوط الخدمات، وغيرها.

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تعاون وتنسيق
ذكرت الدائرة أن إقامة الخيام الرمضانية تأتي بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، وهي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية صقر بن محمد، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، حيث ستبدأ الدائرة تنفيذ حملات التفتيش الميدانية من قبل المراقبين، بعد إصدار التصريح الخاص بالخيام من القسم المختص، لكي تتم متابعة مدى تطبيقها كافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وكذلك تتوفر خدمة استقبال الملاحظات والشكاوى المقدمة للمواطنين والمقيمين، المتعلقة بالخيام، لكي يتم التحقق من صحة الملاحظة أو الشكوى والتوجه نحو الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.
وأشارت الدائرة إلى أنه يتم تحرير مخالفات على أصحاب العلاقة بحسب اللوائح المعتمدة والتي تم تعريفها لهم، ودعتهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

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