«الهلال»: 60 ألف وجبة إفطار في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

قال راشد محمد الكعبي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة لـ«الاتحاد»، إن المركز خصص 8 خيام رمضانية لإفطار الصائم في مواقع مختلفة في الإمارة ستقدم خلالها الخيام الرمضانية يومياً حوالي 2000 وجبة رمضانية للصائمين، ليصل العدد الإجمالي طوال الشهر الفضيل حوالي 60 ألف وجبة إفطار، مشيراً إلى أن الفرع قام بتوزيع الخيم في شمال وجنوب وغرب وشرق الإمارة.

وأوضح الكعبي أن الخيام تم توزيعها بمعدل خيمة في منطقة المعيريض وخيمة بمنطقة القصيدات وخيمتان في منطقة الجزيرة الحمراء وخيمة في منطقة الدقداقة وخيمة بمنطقة وادي اصفني وخيمة بمنطقة شعم وخيمة بمنطقة خلف المستودعات الطبية.

وأوضح أن عدد الوجبات الرمضانية خلال العام الجاري يصل إلى أكثر من 60 ألف وجبة إفطار، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت حينها عدد الوجبات الرمضانية 52 ألفاً و420 وجبة، وبلغ عدد المستفيدين من توزيع كسر الصيام إلى 100 ألف وجبة.

وقال الكعبي، إن باب التبرع وكفالة الأيتام والمشاريع الإنسانية والخيرية بأنواعها متاحة للمحسنين خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تكرس جهودها الإنسانية وجميع إمكاناتها المادية والبشرية للوصول بخدماتها الخيرية والإنسانية إلى مختلف الشرائح التي تعاني ظروفاً قاسية محلياً أو دولياً لمساعدتهم في التغلب على تلك الظروف والأوضاع، بالتعاون مع شركاء «الهيئة» الاستراتيجيين من المحسنين المواطنين والمقيمين والهيئات الرسمية والجهات الخاصة في تنفذ الكثير من برامجها ومشاريعها الإنسانية والإغاثية داخل الدولة وخارجها ومن المشاريع مشروع إفطار الصائم، مشيراً لجهود هيئة الهلال الأحمر عبر فروعها داخل الدولة ومكاتبها المنتشرة في الكثير من دول العالم في تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية المختلفة أن تقدم خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى توزيع «المير الرمضاني» داخل الدولة على الأسر المتعففة والمحتاجة.