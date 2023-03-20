«ماري هب» تتبرع بطرود رمضانية للبحارة

دبي (وام)

قدمت شركة «ماري هب» - المطور والمشغل لمنصات تزويد إمدادات السفن ومقرها دبي - باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تطوير المنصات الرقمية للإدارة البحرية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، باقات رمضانية خاصة تشمل طروداً للمواد الغذائية ومستلزمات العناية الشخصية عالية الجودة مخصصة للبحارة العاملين على متن السفن في موانئ دولة الإمارات ومياهها الإقليمية دعماً منها لمبادرة «سالمين» الوطنية التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية قد أطلقت مبادرة «سالمين» في يونيو الماضي لتشمل جميع سبل الرعاية والدعم للبحارة والعاملين في القطاع البحري وتأمين احتياجاتهم باعتبارهم أحد أهم دعائم التجارة البحرية العالمية، لتشكل المبادرة إطار عمل شامل يضم جميع الإنجازات التي تقوم الوزارة وشركاؤها بتنفيذها تحقيقاً لمحور تحسين جودة الحياة ضمن منظومة التميز الحكومي الإماراتية والتي تقرر أن يتم توجيهها لرعاية البحارة وتقديم الدعم لهم.

العمل الإنساني

قالت المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية: تعد دولة الإمارات من الدول الأولى في العمل الإنساني عالمياً إذ طالما شكل الإنسان فيها مركز الاهتمام ولا يقتصر ذلك على تقديم المساعدات بل يشمل منظومة العمل الحكومي بأكملها، من أجل ذلك كانت الإمارات الدولة الأولى عالمياً التي سمحت بتبديل البحارة الذين تقطعت بهم السبل خلال ذروة الإغلاق أثناء الجائحة وسهلت لهم العودة إلى بلدانهم بأمان وفق أعلى اشتراطات السلامة، كما أطلقنا عدداً من المبادرات التي تركز على حماية البحارة ورعاية حقوقهم منها مبادرة «دعماً لجيشنا الأزرق» وألزمنا شركات إدارة السفن وملّاكها بالحصول على التأمين الذي يضمن تسديد حقوق البحارة وتوفير متطلباتهم في حال التخلي عنهم وهجرهم على متن السفن، ويمكننا القول بكل ثقة إن دولة الإمارات هي الوجهة التي لا تسمح بها الحكومة بتضييع حقوق البحارة أو التهاون في تأمين ظروف العمل ومستلزمات الحياة الكريمة لهم بأعلى جودة.

وقال أسامة العربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة والشريك المؤسس في «ماري هب»: حرصاً منا على مواكبة جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية للعناية بجودة حياة البحارة وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قمنا بالتبرع بطرود خاصة تحتوي على مجموعة متكاملة من المواد الغذائية ومستلزمات العناية الصحية وتقديمها للبحارة الذين يعملون لأيام عديدة على متن السفن وحرصنا على أن تشمل الطرود مواد غذائية متكاملة تساعد على رفع قدرة البحار على العمل خلال فترة الصيام ما يحسن من جودة حياته ويعطيه المزيد من الراحة للعمل في بيئة مناسبة.