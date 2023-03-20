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خليفة بن طحنون: قيادتنا الرشيدة جعلت من السعادة أسلوب حياة

خليفة بن طحنون: قيادتنا الرشيدة جعلت من السعادة أسلوب حياة
21 مارس 2023 01:07

أبوظبي (وام)

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 قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء: إن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت مفهوم السعادة، وحولته إلى أسلوب حياة ونهج دائم في مختلف المجالات، حتى صارت الدولة تتميز به عن غيرها من الدول في العالم.
وأضاف - في كلمة له بمناسبة يوم السعادة العالمي - إن قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» جعلت من تحقيق السعادة أولوية رئيسة ومطلباً حاضراً في كافة استراتيجيات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية انسجاماً مع المقولة الخالدة للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «ثروتي... سعادة شعبي»، الأمر الذي وضع شعب الإمارات على رأس قائمة الشعوب الأكثر سعادة في العالم.
وأكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن الدولة سخرت مواردها واستثماراتها وقدراتها للارتقاء بمؤشر السعادة، بل واعتمدت معايير عالمية لقياس هذا المؤشر والعمل بجد على تحسين مستوياته، حتى أصبحت الإمارات حلماً لكل باحث عن السعادة والإيجابية والتفاؤل والمستقبل المشرق، لافتاً إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات التي استهدفت تعزيز سعادة المواطنين والمقيمين، مثل البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة واستحداث وزارة للسعادة، وتبني الخطط والبرامج والسياسات لتحقيق سعادة المجتمع.

خليفة بن طحنون
الإمارات
اليوم العالمي للسعادة
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