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فارس المزروعي: الإمارات «الأسعد» بالمنطقة

فارس المزروعي: الإمارات «الأسعد» بالمنطقة
21 مارس 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق الخطط والبرامج والمبادرات العملية التي رسخت السعادة في المجتمع وترسيخ مفهوم الاستدامة والأمان وجودة الخدمات مما أسهم في جعل دولة الإمارات الأسعد بالمنطقة وتصدرها العديد من المؤشرات العالمية، وإدراج سعادة المجتمع ضمن آليات العمل الحكومي، وفي أداء المؤسسات واحتسابه مقياساً لتطوير الخدمات في شتى المجالات.
وأشاد في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للسعادة الذي يصادف العشرين من مارس سنوياً بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وحرصها المتواصل على نشر السعادة في مجتمعنا ووضع سياسات وبرامج وخدمات لموظفي الحكومة لإيجاد بيئة العمل الحكومية الأسعد عالمياً، وإنشاء مجالس للسعادة والإيجابية، وتخصيص ساعات لبرامج وأنشطة السعادة في الحكومة وتحويل مراكز خدمات المتعاملين لمراكز سعادة المتعاملين واعتماد وبرامج لتغيير ثقافة الموظفين من خدمة المتعاملين لإسعاد المتعاملين وتصميم مؤشرات ومسوحات وتقارير سنوية لقياس مستويات السعادة في كافة قطاعات المجتمع.

الإمارات
اليوم العالمي للسعادة
شرطة أبوظبي
فارس المزروعي
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