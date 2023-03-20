«الشؤون الإسلامية»: السعادة أسلوب حياة  في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر الكعبي – رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمناسبة يوم السعادة العالمي «أصبحت السعادة نهجاً وفكراً وأسلوب حياة في مجتمع دولة الإمارات رسخته قيادتنا الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززته عبر تنفيذ الخطط والأهداف، والمبادرات، وتقديم الخدمات للأفراد والمجتمع بأسس راقية تسعدهم وتدخل الرضا في نفوسهم فأصبح الشعب الإماراتي من أسعد الشعوب حياة ورضى ورفاهية، فحفظ الله قيادتنا ووفقها للسمو بدولتنا في فضاءات العلم لسعادة الإنسان».