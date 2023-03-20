محمد سعيد النيادي: الإمارات واحة زاهية يقصدها الزوار

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف «تتفرد دولة الإمارات بمثال عالمي في تعزيز قيمة السعادة المجتمعية، وذلك بتقديم نموذج رائد يبرز مفاهيم الإيجابية في سبيل ترسيخ جودة الحياة، وتحقيق الرفاهية، وتعزيز التعايش والتسامح، مما جعلها واحة زاهية يقصدها الزوار من كل ربوع العالم، ليستمتعوا ببهجة الحياة فيها، ويبتهج الإنسان فيها بحق كرامته وهو يشهد ويعايش إنجازاتها الباهرة في كل مجال، فالشكر لقيادتنا الرشيدة على جهودها الكبيرة، ورؤيتها الثاقبة في صنع حياة أفضل، ومستقبل أزهر، يضمن استدامة السعادة وتحقيق الرفاه، وحري بكل واحد منا أن يقف وقفة تأمل، يقيس فيها مستوى رضاه عن إنجازاته».