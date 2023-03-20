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«شرطة أبوظبي» و«أدنوك» تسعدان السائقين

«شرطة أبوظبي» و«أدنوك» تسعدان السائقين
21 مارس 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أسعدت دورية السعادة بشرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة أدنوك 20 سائقاً ملتزماً مرورياً في مبادرة نفذتها بمناسبة اليوم الدولي للسعادة، والذي يصادف 20 مارس من كل عام.
وثمنت شرطة أبوظبي الشراكة مع شركة أدنوك في إسعاد السائقين الملتزمين مرورياً تحفيزاً لهم على السلوكيات المرورية الإيجابية والتي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات، وتشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرق ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به للسائقين الآخرين.

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بطاقة بترول
وتضمنت المبادرة توزيع بطاقة بترول مقدمة من شركة أدنوك وهدية سعادة من قبل دورية السعادة للسائقين الملتزمين مرورياً، وإسعاد الموظفين المتميزين من منتسبي شرطة أبوظبي في الميدان لنشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل الخدمات، مؤكدة أن دولة الإمارات أصبحت مثالاً عالمياً يحتذى به في نشر مفهوم السعادة.
وأكدت مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ السياسات، والبرامج، والمبادرات، والخدمات التي تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وترسيخ قيم السعادة وجودة الحياة، باعتبار السعادة أسلوب حياة في مجتمع دولة الإمارات.

شرطة أبوظبي
أدنوك
الإمارات
اليوم العالمي للسعادة
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