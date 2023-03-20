«تريندز» يحتفي باليوم العالمي للسعادة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات باليوم العالمي للسعادة، عبر إطلاق برامج متنوعة ومبادرات تهدف لتكريس السعادة نهجاً وأسلوباً دائماً يعزز بيئة العمل الإيجابية ويحقق جودة الحياة بكفاءة وإنتاجية عالية.

وقد أطلقت وحدة إسعاد العاملين والمتعاملين التابعة لإدارة الاتصال المؤسسي بتريندز هذه البرامج والمبادرات بهذه المناسبة التي تصادف الـ 20 من شهر مارس سنوياً، وستمتد أسبوعاً.

وقالت وردة المنهالي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي، إن مركز تريندز كمؤسسة بحثية عالمية الرؤى والتوجه ترى في السعادة والإيجابية قيمة إنسانية خلاقة يجب تعميمها وترسيخها للموظفين والمجتمع بشكل عام كأسلوب حياة يومي يحقق أهداف العمل الناجح والاستراتيجية البناءة.

وأضافت المنهالي في تصريح بالمناسبة، أن نشر مفهوم السعادة الوظيفية والإيجابية، والتعرف إلى احتياجات الموظفين لتطوير الخدمات المقدمة لهم هو أحد أبرز أهداف وحدة إسعاد المتعاملين بالمركز، مؤكدة أن تريندز وهو إذ يحتفي بهذه المناسبة، فإنه يؤكد على أن تكون هذه القيم نهجاً وأسلوب حياة يومياً طوال العام، بل كل الأعوام، مشيرة إلى أن هذا النهج سيعزز تطوير العمل البحثي والإداري بالمركز ويرتقي بالأداء إلى أعلى المستويات، ويدعم مخرجات المركز البحثية. وقالت: «لقد حبانا الله السعادة في دولة الإمارات، حيث كانت قيادتنا الرشيدة سباقة إليها، وجعلتها عملاً مؤسسياً عبر إنشاء أول وزارة في العالم، هي وزارة السعادة.