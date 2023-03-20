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«نور دبي» تطلق الكشف المبكر عن أمراض العيون في «حتا»

خلال حملة الكشف المبكر عن أمراض العيون في حتا (من المصدر)
21 مارس 2023 01:06

 دبي (الاتحاد)

قال عوض صغيّر الكتبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن المؤسسة حققت نجاحات متواصلة في مكافحة كل أشكال الإعاقة البصرية ومسبباتها، على الصعيد المحلي والعالمي، مستلهمة ما حققته من إنجازات في هذا الصدد من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن توجيهات سموه السديدة منذ تفضله بإطلاق «نور دبي» عام 2008.
جاء ذلك، خلال الإعلان عن إطلاق برنامج الكشف المبكر عن أمراض العيون في منطقة حتا، حيث قامت مؤسسة نور دبي مع شركائها بتوفير الفحوص المجانية والعلاجات للمستهدفين من سكان المنطقة.
وأكد الكتبي أن المؤسسة وضعت برنامجاً مستداماً للحد من مسببات العمى والإعاقة البصرية، حيث أطلقت المؤسسة برنامج العيادات المتنقلة لتجوب الإمارات للقيام بالكشف المبكر وللحد من الإصابة بالإعاقة البصرية التي يمكن علاجها، مشيراً إلى حرص المؤسسة على توفير العلاج وتحويل المرضى للمنشآت العلاجية المرخصة في إمارة دبي، وذلك ضمن جهودها لتسهيل رحلة المتعامل ودعم أهداف التنمية المستدامة عبر التغطية الصحية الشاملة. ولفت إلى قرار منظمة الأمم المتحدة في اجتماعها الـ 75 في يوليو عام 2021 بجعل برامج صحة العين أحد الخدمات للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة ذات الصلة لغرض تحقيق نتائج الهدف رقم 3 من أهداف التنمية المستدامة، حيث حددت المنظمة مؤشرين لقياس النتائج وهم التغطية الفعالة لعلاج مرض المياه البيضاء والتغطية الفعالة لعلاج أخطاء انكسارات البصر.

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بلغ عدد المستفيدين من الحملة الطبية في منطقة حتا 500 مستفيد حتى الآن، كما قامت المؤسسة بتوفير 152 نظارة وتحويل أكثر من 78 حالة مرضية لمستشفيات إمارة دبي لاستكمال علاجهم بدعم من مؤسسة نور دبي، حيث شمل البرنامج سكان منطقة حتا والمرضى المراجعين من مناطق مصفوت ومزيرع والمدام. ويشارك في تنفيذ الحملة كل من مستشفى حتا وهيئة تنمية المجتمع والجابر للنظارات، كما يشارك بها عدد من الدوائر الحكومية في حتا ومؤسسات من القطاع الخاص، وعدد من سكان المنطقة المهتمين بنجاح المبادرات الصحية في منطقتهم.
ومن المقرر أن تستمر مؤسسة نور دبي بتقديم برامج الكشف المبكر والعلاج للمواطنين والمقيمين في الدولة عبر إطلاق وتفعيل المبادرات المستدامة في هذا المجال.

مؤسسة نور دبي
دبي
هيئة الصحة
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