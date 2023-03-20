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«أبوظبي للطفولة» تطلق أول برنامج تدريبي معتمد

«أبوظبي للطفولة» تطلق أول برنامج تدريبي معتمد
21 مارس 2023 01:06

أبوظبي (وام)

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالشراكة مع برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، وشركة صحة، إطلاق أول برنامج تدريبي معتمد في حماية الطفل والكشف المبكر عن العنف.
تأتي المبادرة المبتكرة بهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في منشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة من خلال منهج موحد ومعتمد من الكلية الملكية البريطانية للأطفال والكلية البريطانية للأطباء والكلية الملكية للتمريض ومستشفيات (أن إتش أس) البريطانية.
ويأتي إطلاق البرنامج بعد نجاح المرحلة التدريبية الأولى التي استمرت 6 أشهر، تم فيها تدريب 100 من كبار الأطباء والاستشاريين والأخصائيين، وأسهمت في تطوير مهاراتهم للكشف المبكر عن حالات العنف ضد الأطفال والذي سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للأطفال، وتعزيز حمايتهم من العنف الجسدي والنفسي.
وقال المهندس ثامر القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «إن برنامج بناء قدرات خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية في مجال حماية الطفل والكشف المبكر عن العنف، سيسهم في تطوير مهارات الكوادر الطبية، وتعزيز قدراتهم، ودعم دور منشآت الرعاية الصحية في التعامل الفعّال مع حالات الإساءة للأطفال». 
وأكد أن حماية الأطفال مسؤولية الجميع، ويتضمن البرنامج العديد من الإرشادات للاستجابة لمخاوف تعرض الأطفال للإساءة والإجراءات التي يجب اتخاذها، ودور الكوادر الطبية في ضمان حماية الأطفال، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع مختلف المؤسسات، خاصة في مواضيع تهتم بقضايا حماية الأطفال.
وأوضح أن طبيعة عمل الكوادر الطبية تحتم عليهم التعامل مع العديد من الحالات الصحية، والتي قد يكون من بينها حالات ناتجة عن العنف ضد الأطفال، ومن المهم جداً وجود نظامٍ تدريبي موحد يسهم في الكشف المبكر والتشخيص الصحيح.

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
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