الثلاثاء 21 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اختتام مؤتمر «القلب والشرايين»

اختتام مؤتمر «القلب والشرايين»
21 مارس 2023 01:06

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«محمد بن راشد للطب» تحصل على الاعتماد المؤسسي
«حمدان الطبية» تعقد ندوة الأمراض المعدية

 اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لأمراض القلب والشرايين الذي أقيم برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبالتعاون مع جمعية القلب الخليجية، واستمر يومين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي.
وقال الدكتور وائل المحميد، رئيس المؤتمر: «إن قائمة المتحدثين في المؤتمر ضمت عدداً من المختصين من (كليفلاند كلينيك) و(مايو كلينك) في الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة من أبرز الأطباء في تخصصات القلب والأوعية الدموية من الدولة».
ولفت إلى أن أبرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر تشخيص وعلاج أمراض الشريان التاجي، واستعرض التوصيات الحالية لاستخدام مضادات التخثر ومضادات الصفيحات في حالات مرضية مختلفة، ودور طب القلب الوقائي والعلاجات الناشئة لحالات اضطرابات مستوى الدهون في الدم، فضلاً عن مناقشة التداخلات العلاجية الجديدة ونتائجها في حالات أمراض القلب، وذلك عن طريق عرض حالات مرضى الارتجاع الميترالي، وتقييم أساليب العلاج المختلفة باستخدام الجراحة أو غيرها.

أمراض القلب
جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
الرياضي
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
اليوم 02:40
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
الرياضي
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
اليوم 02:38
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
الرياضي
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©