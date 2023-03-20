اختتام مؤتمر «القلب والشرايين»

دبي (وام)

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لأمراض القلب والشرايين الذي أقيم برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبالتعاون مع جمعية القلب الخليجية، واستمر يومين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي.

وقال الدكتور وائل المحميد، رئيس المؤتمر: «إن قائمة المتحدثين في المؤتمر ضمت عدداً من المختصين من (كليفلاند كلينيك) و(مايو كلينك) في الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة من أبرز الأطباء في تخصصات القلب والأوعية الدموية من الدولة».

ولفت إلى أن أبرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر تشخيص وعلاج أمراض الشريان التاجي، واستعرض التوصيات الحالية لاستخدام مضادات التخثر ومضادات الصفيحات في حالات مرضية مختلفة، ودور طب القلب الوقائي والعلاجات الناشئة لحالات اضطرابات مستوى الدهون في الدم، فضلاً عن مناقشة التداخلات العلاجية الجديدة ونتائجها في حالات أمراض القلب، وذلك عن طريق عرض حالات مرضى الارتجاع الميترالي، وتقييم أساليب العلاج المختلفة باستخدام الجراحة أو غيرها.