«الإمارات لمتلازمة داون» تنظم احتفالاً باليوم العالمي

دبي (وام)

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون مهرجاناً احتفالياً توعوياً في «دبي مول»، بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون تحت شعار «معاً وليس من أجلنا».

حضر الاحتفال موزة الأكرف السويدي، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، وعدد كبير من الشخصيات المجتمعية والمسؤولين بجمعية الإمارات لمتلازمة دوان والمعنيين.

من جانبها، قالت الدكتورة منال جعرور، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون: «إن شعار الاحتفالية المعتمد من قبل المنظمة العالمية لهذا العام (معاً وليس من أجلنا)، يؤكد أن قيادة دولة الإمارات مع أصحاب الهمم قولاً وفعلاً، من خلال اعتمادها التشريعات والسياسات والمبادرات الخلاقة التي تفتح لأصحاب الهمم الآفاق، وتحسن نوعية حياتهم».