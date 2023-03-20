117 فعالية تدريب في «أبوظبي القضائية» العام الماضي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد الدكتور سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، خلال الملتقى الإعلامي للأكاديمية بعنوان «برامج تعليمية وتدريبية رائدة» والمنظم من قبل دائرة القضاء - أبوظبي، أمس، أن الأكاديمية تستهدف بناء وتنمية قدرات أعضاء الهيئة القضائية ومعاونيهم وكافة أطراف العمل القضائي، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعلهم قادرين على مزاولة العمل القضائي، بما يحقق الأهداف المخططة للمؤسسة القضائية لتحقيق التنمية العدلية المستدامة الناجزة.

ثم استعرض راشد الدرمكي، المدير الإداري لأكاديمية أبوظبي القضائية، البرامج والأنشطة التدريبية التي نفذتها أكاديمية أبوظبي القضائية لعام 2022، لافتاً إلى أن الأكاديمية نفذت خلال عام 2022 العديد من البرامج التدريبية الداخلية والخارجية، لتقوم بدورها في التطوير والتدريب المستمر للكوادر العاملة في مجال القضاء، وغيرهم من المشتغلين بالقانون والمجالات المرتبطة بها في الدوائر والجهات الحكومية والأخرى ذات الصلة، حيث يوضح تدرج الأنشطة التدريبية التي نفذتها الأكاديمية منذ عام 2019 حتى عام 2022، من حيث عدد الساعات التدريبية التي قدمتها للمتدربين والتي تقدر بـ 3 آلاف و978 ساعة تدريبية، حيث بلغ عدد الأنشطة التدريبية للعام الماضي عدد 117 نشاطاً تدريبياً.

ولفت الدرمكي إلى إجمالي عدد المتدربين الداخليين والخارجيين الذين دربتهم الأكاديمية خلال عام 2022، حيث كان إجمالي منْ تم تدريبهم عدد 3 آلاف و548 متدرباً، منهم ألف و611 متدرباً داخلياً وألف و937 متدرباً خارجياً، وبلغ عدد الذكور منهم ألفين و871 متدرباً، مقارنة بـ 677 متدربة من العنصر النسائي وبنسبة رضا 93%.

كما تم تحقيق ألفين و403 ساعات تدريبية بمعدل 69 نشاطاً تدريبياً، بمشاركة نحو ألف و884 مشاركاً، حيث بلغ عدد الذكور منهم ألفاً و680 والإناث 204.

كما استعرض الدرمكي أبرز الأنشطة الداخلية التي نفذتها الأكاديمية خلال العام المنصرم، والتي تضمنت: برنامج المتدربين القضائيين الدفعة 11، وبرنامج أعضاء النيابة المنقولين للقضاء الدفعة 8 وبرنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة، ودورة تنشيطية لأعضاء قضايا حكومة أبوظبي، وورش تدريبية للقضاة لمناقشة التشريعات الجديدة، وأنشطة تدريبية لأعوان القضاة، وحلقات نقاشية.

كما استعرض إنجازات الأكاديمية في المجال التقني والتحول الرقمي، حيث بلغ عدد التفاعلات لمنصة الأكاديمية 285 ألفاً و345 تفاعلاً خلال عام 2022، الأمر الذي يعكس اهتمام المتدربين بالدخول على منصة الأكاديمية والمتابعة بشكل دوري، مشيراً إلى زيادة رضا المشاركين عن المنصة والتي بلغت 94%.

المكتبة المركزية

أوضحت منى الحربي رئيسة قسم المكتبة المركزية في الأكاديمية، أن مقتنيات المكتبة زادت خلال عام 2020 إلى 19 ألفاً و473 كتاباً في القانون وعلومه، وبلغ عدد الإحاطات المتخصصة والخدمات 85 ألفاً و681 إحاطة وخدمة، وبلغ عدد المشتركين من خدمات المكتبة المركزية ألفين و35 خدمة وذلك بنسبة رضا بلغت 90.8% عن خدمات المكتبة، فيما بلغ عدد زوار بوابة قضاء أبوظبي 43 ألفاً و868 زائراً. ولفتت الحربي إلى أن قواعد البيانات الإلكترونية تشتمل على: المكتبة المركزية وأنظمتها التي تتيح للباحث أو المستفيد الدخول على مجموعة كبيرة من المراجع والدوريات والبحوث القانونية.