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اتفاقية تعاون في المجالين القانوني والمؤسسي

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 مارس 2023 01:06

دبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، للتعاون في المجالين القانوني والمؤسسي، حيث تناولت الاتفاقية تنظيم العمل القانوني المشترك ما بين الجهتين في مجال تقديم المشورة القانونية للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام تشريعات الموارد البشرية لحكومة دبي، والموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.
ووقع الاتفاقية عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
واشتملت الاتفاقية على تأطير التعاون ما بين الدائرة واللجنة، من خلال تبادل المعلومات والبيانات حول الاستفسارات الواردة من الجهات الحكومية في إمارة دبي حيال التشريعات المنظمة لإدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتلك المنظمة لإدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.
تضمنت الاتفاقية المبرمة تدعيم مجالات التشاور ما بين الدائرة واللجنة حيال الاستفسارات المطروحة من الجهات الحكومية.

دائرة الموارد البشرية
دبي
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