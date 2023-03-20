«دبي القضائي» يفتتح رسمياً فرعه الافتراضي عبر «الميتافيرس»

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد دبي القضائي رسمياً افتتاح فرعه الافتراضي عبر تقنية «الميتافيرس»، ليستهلّ بذلك أولى برامجه ولقاءاته التدريبيّة والتطويرية باستخدام هذه التقنيّة، والمتمثل باللقاء الحواري «التسوية الجزائيّة» المخصّص لأعضاء السلطة القضائيّة والقانونيين.

وقد شهد مراسم افتتاح الموقع الافتراضيّ لمعهد دبي القضائي في «الميتافيرس» كل من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.

من جهته، صرّح المستشار عصام الحميدان: «فخورون اليوم برؤية هذا التطوّر والإنجاز الجديد لمعهد دبي القضائي، والذي يؤكّد مواكبة المعهد لأفضل الممارسات المتبعة في مجال التدريب والتطوير القانوني والقضائي.. إمارة دبي اليوم تسير بنهج ثابت نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في المنظومة الرقميّة العالميّة وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس العالمي، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المتمثلة باستراتيجية دبي للميتافيرس، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال الميتافيرس، وتشجيع الابتكار وتنمية المواهب في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب منّا جميعاً الانسجام مع هذا التوجّه وتطوير الخدمات وأدوات العمل لإحداث المساهمة الفاعلة والحيوية في هذه المسيرة».

وشهد الافتتاح الرسمي لفرع المعهد في «الميتافيرس» عقد أول لقاء حواري تحت عنوان «التسوية الجزائيّة»، بمشاركة كلّ من المستشار الدكتور بكري عبدالله، المحامي العام الأول - المكتب الفني للنائب العام لإمارة دبي، والذي ناقش التسوية الجزائيّة في التشريع الإماراتي. والمستشار جيسون فيرغيسون، مستشار المدعي العام الذي استعرض التسوية الجزائيّة في التشريع الأميركي.