غداً بداية فصل الربيع في الإمارات

قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن فصل الربيع يبدأ غدا فلكيا في الإمارات حيث تحل الشمس الساعة 01:25 بعد منتصف الليلة بتوقيت الامارات يوم 21 مارس 2023 ( بالتوقيت العالمي الساعة 21:25 من يوم 20 مارس 2023) في نقطة الاعتدال الشمسي الربيعي وتتعامد على خط الاستواء متجهة نحو مدار السرطان شمالا.
و أوضح أن الشمس تبدأ بالتعامد على الأطراف الجنوبية للجزيرة العربية بين 24 أبريل إلى 20 أغسطس و تبلغ غايتها شمالا في 21/ 22.يونيو مع الانقلاب الشمسي الصيفي.