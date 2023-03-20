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الإمارات

غداً بداية فصل الربيع في الإمارات

تعبيرية
20 مارس 2023 22:53

قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن فصل الربيع يبدأ غدا فلكيا في الإمارات حيث ‏تحل الشمس الساعة 01:25 بعد منتصف الليلة بتوقيت الامارات يوم 21 مارس 2023 ( بالتوقيت العالمي الساعة 21:25 من يوم 20 مارس 2023) في نقطة الاعتدال الشمسي الربيعي وتتعامد على خط الاستواء متجهة نحو مدار السرطان شمالا.

و أوضح أن الشمس تبدأ بالتعامد على الأطراف الجنوبية للجزيرة العربية بين 24 أبريل إلى 20 أغسطس و تبلغ غايتها شمالا في 21/ 22.يونيو مع الانقلاب الشمسي الصيفي.

 

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المصدر: وام
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