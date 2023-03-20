«الإمارات لطب الأسرة» يوصي بتعزيز الرعاية الصحية الأولية للاستجابة للطوارئ
«الإمارات لطب الأسرة» يوصي بتعزيز الرعاية الصحية الأولية للاستجابة للطوارئ
20 مارس 2023 21:51
أوصى المؤتمر السادس لشعبة الإمارات لطب الأسرة 2023 في ختام أعماله بدبي وزارات الصحة بالمنطقة بالعمل على بناء قدرات الرعاية الصحية الأولية في مجال الجاهزية والاستجابة للطوارئ والأزمات الصحية ضمن النظام الصحي الشامل والمتكامل.
شهد المؤتمر - الذي نظمته شعبة الإمارات لطب الأسرة بجمعية الإمارات الطبية واستمر أربعة أيام بدبي- مشاركة أطباء ومتخصصين من 20 دولة .
وقالت الدكتورة وديعة الشريف رئيسة شعبة الإمارات لطب الأسرة إن المؤتمر يعد أكبر حدث سنوي لطب الأسرة على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط حيث تم خلاله تنظيم أكثر من 80 محاضرة علمية تحدث فيها أكثر من 56 محاضراً حول آخر المستجدات العالمية في طب الأسرة وأحدث وسائل الوقاية والتشخيص والعلاج.
وأشارت إلى أن جلسات المؤتمر سلطت الضوء على التطورات الكبرى التي شهدها تخصص طب الأسرة خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى العلوم الأكاديمية والبحوث والممارسات المهنية والدواء وأساليب تعزيز الصحة والوقاية والعلاج للعديد من الأمراض والحالات الصحية.
من جانبه قال الدكتور محمد فرغلي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر رئيس اللجنة العلمية لشعبة الإمارات لطب الأسرة إن المؤتمر هدف إلى تعزيز أنظمة ودور طب الأسرة من منظور المرونة والجاهزية والتأهب للطوارئ والأزمات بما فيها الإستعداد للأمراض الوبائية والأوبئة والأمراض غير السارية وتغير المناخ والتوجه الصحي للحياة وتعزيز أنماط الحياة الصحية وتبادل الخبرات في المجالات المتعددة للرعاية الصحية الأولية لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وأفراد المجتمع بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب والمبادرات العالمية والمنظمات الصحية الدولية والأنظمة الصحية المبنية على البراهين نحو أفضل الممارسات في مجال طب الأسرة.
وأوضح أن المؤتمر أوصى بالعمل على بناء قدرات الرعاية الصحية الأولية في مجال الجاهزية والاستجابة للطوارئ والأزمات الصحية ضمن النظام الصحي الشامل والمتكامل.
ودعا المؤتمر إلى مخاطبة جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لتكوين "اللجنة العربية العليا لطب الأسرة" بهدف بناء شراكات هادفة يكون من ضمن مهامها إعداد خارطة طريق لتحقيق أهداف طب الأسرة في جميع السياسات والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بما في ذلك اقتراح التشريعات وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتمكين هذا التخصص في الأنظمة الصحية.
وفي ختام المؤتمر أعلنت الدكتورة وديعة الشريف عن تأسيس الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة حيث تم تأسيس الجمعية بمشاركة الإمارات كعضو مؤسس بالتعاون مع الدكتور محمد العازمي رئيس الرابطة الكويتية لطب العائلة والممارسين العامين والدكتور أشرف أمير رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع والبروفيسور عبد العزيز المحرزي رئيس الرابطة العمانية لطب الأسرة. كما شارك في تأسيس الجمعية الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر ومندوبين من جمعية طب الأسرة بالبحرين.
وأكدت الدكتورة وديعة الشريف أن الجمعية ستجمع تحت مظلتها أطباء بارزون في طب الأسرة لتكون ملتقى للمتخصصين لتبادل الخبرات وبحث التطورات الطبية.
من جانب آخر وفي مبادرة نوعية للمؤتمر السادس لشعبة الإمارات لطب الأسرة تم تكريم الخبراء وأعضاء هيئات التدريس والأطباء وشركاء المؤتمر بإهدائهم فسائل من شجر القرم "المانجروف" التي تشتهر بها الإمارات وتعد من أكثر الأشجار صديقة للبيئة.
وتأتي هذه المبادرة من المؤتمر دعما لعام الاستدامة 2023 ولاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي "كوب 28" في مدينة أكسبو بدبي هذا العام.