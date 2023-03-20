الإمارات ترحب بالاتفاق بشأن خطة المصالحة بين صربيا وكوسوفو

أبوظبي (وام)

رحبت دولة الإمارات بالاتفاق الذي تم بين جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو خلال المحادثات التي جرت في جمهورية مقدونيا الشمالية بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة بين البلدين والتي يرعاها الاتحاد الأوروبي.

وأثنت معالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على الاتفاق، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت معاليها في هذا الصدد دعم دولة الإمارات للقانون الدولي، وبشكل خاص احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأوضحت معاليها أنه في ظل التحديات العالمية الملحة، فإن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء الجسور والتعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية لتعزيز الثقة بما يجمع بين وجهات النظر المختلفة.

وأعربت معاليها عن تقديرها لدور الاتحاد الأوروبي في دعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق، وتأكيد استعداد دولة الإمارات لدعم المسار الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، وعلى أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الدبلوماسية والحوار.

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة.

وذكرت معاليها أن دولة الإمارات تؤكد تطلعها لإنجاح هذا الاتفاق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار، ويعزز الازدهار والتنمية لشعبي صربيا وكوسوفو، وبقية دول غرب البلقان.

واستضافت مقدونيا الشمالية قادة كوسوفو وصربيا لإجراء محادثات جديدة بشأن تطبيع العلاقات بينهما برعاية الاتحاد الأوروبي الذي قدم مقترحاً من 11 مادة، من بينها ألا تعترف بلجراد بكوسوفو بموجب القانون الدولي، ولكن سوف تأخذ في الاعتبار وضع الدولة لإقليمها السابق. وينص أيضاً على أنه يجب أن تعترف صربيا بجوازات سفر ولوحات ترخيص السيارات والوثائق الجمركية الكوسوفوية.

وفي المقابل، تلتزم كوسوفو بالتأمين المؤسسي لحقوق العرقية الصربية في البلد.

وأجرى الرئيس الصربي أليكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي يوم السبت الماضي محادثات في مقدونيا الشمالية بمشاركة بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في حوار بلجراد-بريشتينا ميروسلاف لايتشاك، وعقدت المحادثات خلف أبواب مغلقة في أوخريد واستمرت 12 ساعة.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل «إن بلجراد وبريشتينا توصلتا إلى اتفاق خلال محادثات في مقدونيا الشمالية بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة الأوروبية الأميركية في كوسوفو وصربيا».

وأضاف بوريل بعد المحادثات أنه بعد 12 ساعة من المفاوضات، اتفقت كوسوفو وصربيا على السبل العملية لتنفيذ خطة المصالحة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الجانبين، أكدا «التزامهما الكامل باحترام جميع بنود الاتفاقية».

وفي أول اجتماع عقد في بروكسل في 27 فبراير، وافق الجانبان شفهيا من حيث المبدأ على مسودة اتفاقية قدمها الاتحاد الأوروبي، بناء على اقتراح فرنسي ألماني تدعمه الولايات المتحدة أيضاً.