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الإمارات

الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً

الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً
20 مارس 2023 15:35

تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك يوم غد "الثلاثاء" التاسع والعشرين من شهر شعبان 1444 هجرية الموافق 21 مارس 2023 بعد صلاة المغرب، وذلك في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة ومدينة العين والظفرة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

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المصدر: وام
شهر رمضان
الإمارات
هلال رمضان
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