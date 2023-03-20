ميثاء الشامسي: في "يوم الأم" نهنىء الشيخة فاطمة التي غمرتنا جميعاً بفيض عطائها وعظيم محبتها
ميثاء الشامسي
20 مارس 2023 15:07
قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة إن يوم الأم يأتي ليجدد وفاء الإنسان لوالديه ويؤكد حبهما وتقديرهما خاصة الأم التي اختصها الله بالأكثر قرباً وصحبة، وهو ما ورد في صحيح الدين وأكدته وحثت عليه الأعراف والثقافات فهي من حملت وأرضعت وربت وتعبت وسهرت، وتمضي حياتها راعية لأبنائها في جميع مراحل حياتهم، فهي مصدر الحنان والعطاء والحب غير المشروط والدائم.
وأكدت معاليها - في كلمة لها بمناسبة "يوم الأم" الذي يصادف 21 مارس من كل عام - أن يوم الأم يجسد هذا الوفاء الذي يعبر فيه الناس عن حبهم ووفائهم وبرهم بأمهاتهم، لافتة إلى أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالأم في كتبه السماوية، وحث على ذلك رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وقالت معاليها: "بهذه المناسبة أهنىء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي غمرتنا جميعاً صغاراً وكباراً بفيض عطائها وعظيم محبتها.. وأقول لسموها حفظك الله للإمارات وشعبها .. كما أهنئ جميع أمهات العالم بهذا اليوم، وأخص بالذكر أمهات شهداء الوطن اللواتي ضربن أروع مثال في الصبر والتضحية".