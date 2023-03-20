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انتخاب ميرة السويدي ممثلة للمجموعة العربية في مكتب لجنة التنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي

انتخاب ميرة السويدي ممثلة للمجموعة العربية في مكتب لجنة التنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي
20 مارس 2023 12:15

وافقت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال دورتها الـ 146 التي عقدت في البحرين مؤخراً، على انتخاب ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بالاتحاد، ممثلةً للمجموعة الجيوسياسية العربية في مكتب لجنة التنمية المستدامة.
ويتم تشكيل أعضاء المكاتب بناء على ترشيحات المجموعات الجيوسياسة الست في الاتحاد، وتستمر العضوية لمدة أربع سنوات.

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البحرين
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