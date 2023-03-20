"بلدية أبوظبي" تطلق تطبيق «النالية» لتعزيز السلامة البحرية في الإمارة
"بلدية أبوظبي" تطلق تطبيق «النالية» لتعزيز السلامة البحرية في الإمارة
20 مارس 2023 10:30
أعلنت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي عن إطلاق تطبيق «النالية» للهواتف الذكية، والمخصَّص لخرائط السلامة البحرية، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، في خطوة تسهم بتعزيز سلامة الملاحة البحرية، وضمان كفاءة الممرات المائية، وسهولة استخدامها في الإمارة.
ويُعدُّ إطلاق تطبيق «النالية» خطوة إضافية، بعد إطلاق الدائرة تطبيق «خرائط السلامة البحرية في أبوظبي»، ويمثِّل التطبيقان نقلة نوعية في قطاع الملاحة البحرية في الإمارة من خلال عرض أهم المعلومات الملاحية بشكل فوري، بما فيها ممرات العبور التجارية الرئيسة، وخطوط الربط بين المناطق البحرية وحدود السرعات المسموحة فيها، إضافة إلى التحديد الآني لمواقع رسو الوسائل البحرية، والمناطق المخصَّصة للرياضات البحرية، مثل قيادة المراكب الآلية وغير الآلية.
وتسهم الواجهة التفاعلية للتطبيق الجديد في مساعدة المستخدمين على البحث عن أقرب المرافق البحرية إليهم، والوصول إليها بشكل مباشر، بما فيها المراسي و«منازيل» القوارب، ومحطات الوقود البحرية، والمواقع البحرية المخصَّصة للأنشطة الترفيهية، مثل ركوب الدراجات المائية، والرياضات البحرية، والسباحة وركوب الأمواج، وغيرها الكثير.
وأشارت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي إلى أنه تمَّ إطلاق اسم «النالية» على التطبيق الجديد لخرائط السلامة البحرية، نظراً لكونها المسمّى المحلي للخريطة البحرية التي استخدمها الآباء والأجداد قديماً في الثقافة الإماراتية، للاستدلال على مسالك البحر والموانئ ومغاصات اللؤلؤ، ويعكس اسم التطبيق الجديد الإرث الكبير وعمق تاريخ الإبحار في الدولة.
ويشكّل «النالية» مرحلة متقدمة لاستخدام التطبيقات الذكية في الملاحة البحرية على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم تجربة مرنة تضمن سهولة الاستخدام، وسهولة التنقُّل بين المميزات التي يقدمها التطبيق، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة ومباشرة حول أنظمة الملاحة العالمية مثل «خرائط غوغل». ويسهم التطبيق في تسريع كيفية استخدام الخرائط ومساعدة المستخدمين ودعمهم لتحديد أفضل الطرق والمسارات والمواقع، والمزيد من المزايا التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها والوصول إليها في أي وقت.
وتتوافر خرائط السلامة البحرية كذلك عبر موقع «أبوظبي البحرية» الإلكتروني بصيغة تفاعلية بالكامل، في حين يتوافر تطبيق «النالية» الخاص بها على متجري التطبيقات «آبل ستور» و«غوغل بلاي»، وتمَّ تطوير التطبيق من قِبَل بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، ويعرض التطبيق الجديد خرائط تفاعلية بالكامل تتيح الموقع الفعلي للمستخدم، ويبلغه بالقواعد المطبّقة ضمن المناطق التي يوجد فيها.
وأكَّد سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، أنَّ التطبيق الجديد يسهم بشكل كبير في تعزيز التحوُّل الرقمي في الخدمات النوعية التي تقدِّمها أبوظبي للجميع، وقال: «تمتلك أبوظبي بنية تحتية متطورة في قطاع النقل البحري، إلى جانب قدرات متكاملة تعزِّز موقع الإمارة مركزاً بحرياً رائداً عالمياً. ولا شكَّ أنَّ التطبيق الخاص بخرائط السلامة البحرية يضمن الاستخدام الآمن والسليم للمرات المائية لجميع سكان وضيوف الإمارة».
وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أنَّ إطلاق الحلول الرقمية المتطورة الجديدة مثل خرائط السلامة البحرية في أبوظبي وتطبيق «النالية» يجسِّد التزام مجموعة موانئ أبوظبي الثابت برؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء اقتصاد وطني راسخ، مرفوداً بالابتكار.
وقال: «يسهم التطبيق الجديد، من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين، في تعزيز الدور الذي تؤديه التقنيات المتقدمة في تحديث قدراتنا الخدمية وتحسين تجربة المتعاملين ضمن المجتمع البحري، إضافةً إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً بحرياً رائداً».
وقال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية – مجموعة موانئ أبوظبي: «يُعدُّ إطلاق تطبيق (النالية) المخصَّص للهواتف الذكية محطة مهمة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أبوظبي البحرية بالتعاون مع الشركاء لتطوير حلول رقمية فريدة تسهم في تسريع رقمنة القطاع البحري في إمارة أبوظبي. ونحن على ثقة بأنَّ هذا التطبيق الجديد الذي يجمع الخرائط الملاحية في أبوظبي واللوائح الخاصة بتحديد المناطق البحرية ومعايير الأمن والسلامة بشكل تفاعلي يؤدي دوراً بارزاً في تعزيز سلامة أنشطة الملاحة البحرية، إضافة إلى تعزيز كفاءة عملياتها على امتداد الممرات المائية المخصَّصة للسفن التجارية والترفيهية في أبوظبي».
يُذكَر أنَّ دائرة البلديات والنقل - أبوظبي قامت بتطوير خرائط السلامة البحرية بالتعاون مع كلٍّ من أبوظبي البحرية وبوابة المقطع التابعتين إلى مجموعة موانئ أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.