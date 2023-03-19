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قرقاش: موقف الإمارات واضح بشأن عودة سوريا إلى محيطها

قرقاش: موقف الإمارات واضح بشأن عودة سوريا إلى محيطها
20 مارس 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال استقباله أمس الرئيس بشار الأسد.
وتابع معاليه، عبر «تويتر»: «يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة». 
وأضاف: «نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا الشقيقة جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز الاستقرار العربي والإقليمي وتجاوز سنوات صعبة من المواجهة، فقد أثبتت الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية».

أنور قرقاش
الإمارات
محمد بن زايد
سوريا
بشار الأسد
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