ناعمة المنصوري: استدامة الخير والعطاء الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن إطلاق حملة «وقف المليار وجبة»، والتي تدشن صندوقاً وقفياً لإطعام الطعام بشكل مستدام، يجسد استدامة الخير والعطاء الإماراتي، ومد يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين حول العالم.

وقالت إن الحملة التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم تحمل في طياتها العديد من القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة التي انطلقت منها الإمارات في علاقتها مع الشعوب والمجتمعات حول العالم وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين والمحرومين، وذلك ترجمة لمبادئ الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني بين بني البشر لخير الإنسانية جمعاء.

وأضافت أن مثل هذه المبادرات الإنسانية المهمة التي تستهدف إسعاد الإنسان تعكس الوجه الخيري والإنساني والحضاري لقيادة وشعب الإمارات الكريم الذي دأب على تقديم المساعدة للجميع دون النظر إلى عرق أو دين أو لون والتي تجسد ثقافة الخير والعطاء في أسمى صورها.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً راسخاً في التضامن الإنساني عبر مساندة ودعم الجميع والتخفيف من الظروف الإنسانية التي تمر بها بعض المجتمعات والشعوب حول العالم، وذلك من خلال نهجها الأصيل والتزامها الإنساني من أجل دعم المحتاجين.