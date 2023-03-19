الإثنين 20 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مريم المهيري: «وقف المليار وجبة» خطوة رائدة

مريم المهيري: «وقف المليار وجبة» خطوة رائدة
20 مارس 2023 00:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: "أم الإمارات" نبع لا ينضب في دعم وتمكين الأم الإماراتية
"بلدية أبوظبي" تطلق تطبيق «النالية» لتعزيز السلامة البحرية في الإمارة

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع وقف المليار وجبة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطوة رائدة تدعم جهود دولة الإمارات في القضاء على الجوع في العالم.
وقالت معاليها: «يمثل مشروع (وقف المليار وجبة) امتداداً لنهج الخير الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى مد أيادي الخير إلى مختلف شعوب العالم. بينما يسعى العالم نحو القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العديد من الدول بحلول عام 2030، ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجوع على مستوى العالم وفق آخر الإحصاءات إلى ما يصل إلى 828 مليون شخص، ما يضع المزيد من المسؤولية على العالم والضغط على النظم الغذائية العالمية لتقليل تلك الفجوة خلال السنوات المقبلة». وأضافت معاليها: «تدرك دولة الإمارات تلك التحديات، وبجانب جهودها الحثيثة نحو تعزيز أمنها الغذائي وإيجاد حلول لتحدياته، تعمل وبشكل متوازٍ مع مختلف الشركاء والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من المساعدات الغذائية والإنسانية في مختلف الأوقات، وتستجيب بشكل فوري للنداءات العاجلة، خاصة خلال الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة مشروعات تنموية لتعزيز الأمن الغذائي في العديد من المجتمعات حول العالم».

الإمارات
محمد بن راشد
مريم المهيري
مبادرة المليار وجبة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
"التربية والتعليم" تعتمد عدم إلزامية تطبيق "سلسلة سلامة" في المدارس الحكومية والخاصة
اليوم 15:01
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
الرياضي
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
اليوم 15:00
مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
عربي ودولي
العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد
اليوم 14:46
الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا
عربي ودولي
الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©