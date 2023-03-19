مريم المهيري: «وقف المليار وجبة» خطوة رائدة

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع وقف المليار وجبة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطوة رائدة تدعم جهود دولة الإمارات في القضاء على الجوع في العالم.

وقالت معاليها: «يمثل مشروع (وقف المليار وجبة) امتداداً لنهج الخير الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى مد أيادي الخير إلى مختلف شعوب العالم. بينما يسعى العالم نحو القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العديد من الدول بحلول عام 2030، ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجوع على مستوى العالم وفق آخر الإحصاءات إلى ما يصل إلى 828 مليون شخص، ما يضع المزيد من المسؤولية على العالم والضغط على النظم الغذائية العالمية لتقليل تلك الفجوة خلال السنوات المقبلة». وأضافت معاليها: «تدرك دولة الإمارات تلك التحديات، وبجانب جهودها الحثيثة نحو تعزيز أمنها الغذائي وإيجاد حلول لتحدياته، تعمل وبشكل متوازٍ مع مختلف الشركاء والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من المساعدات الغذائية والإنسانية في مختلف الأوقات، وتستجيب بشكل فوري للنداءات العاجلة، خاصة خلال الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة مشروعات تنموية لتعزيز الأمن الغذائي في العديد من المجتمعات حول العالم».