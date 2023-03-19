«الشارقة الخيرية» تبدأ أول مشاريع حملتها الرمضانية

الشارقة (وام)

بدأت جمعية الشارقة الخيرية توزيع مستحقات «السلة الرمضانية» والتي تأتي ضمن مشاريع حملتها الرمضانية «جود»، وتستهدف مساعدة الأسر المتعففة على توفير المؤن الرمضانية والاحتياجات الأساسية طيلة شهر رمضان المبارك.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، إن فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوعيها المكلفين من قبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية باشروا عمليات توزيع مخصصات السلة الرمضانية لتستمر عمليات التوزيع بشكل يومي للانتهاء من توصيل 4 آلاف سلة لمستحقيها، حيث تم توفير محتويات السلة بالتعاون مع المنافذ التجارية المتعاونة بواقع 10 أصناف من المواد الغذائية والتي يُجرى توزيعها لصالح 20 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف الجمعية.

ولفت ابن خادم إلى أهمية مشروع السلة الرمضانية في تحقيق أعلى مستويات الرعاية والمساندة للمستحقين، والتأكيد على نشر ثقافة التطوع والعمل الإنساني في المجتمع، ما يدعم قيم التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، ويزيد من تعاضده، وينشر البهجة في نفوس الشرائح المستحقة.