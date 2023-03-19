الإثنين 20 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الشارقة الخيرية» تبدأ أول مشاريع حملتها الرمضانية

«الشارقة الخيرية» تبدأ أول مشاريع حملتها الرمضانية
20 مارس 2023 00:55

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال الأعداد المليونية خلال رمضان
بدور القاسمي: الشباب صانعو التغيير والقادة المستقبليون

بدأت جمعية الشارقة الخيرية توزيع مستحقات «السلة الرمضانية» والتي تأتي ضمن مشاريع حملتها الرمضانية «جود»، وتستهدف مساعدة الأسر المتعففة على توفير المؤن الرمضانية والاحتياجات الأساسية طيلة شهر رمضان المبارك.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، إن فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوعيها المكلفين من قبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية باشروا عمليات توزيع مخصصات السلة الرمضانية لتستمر عمليات التوزيع بشكل يومي للانتهاء من توصيل 4 آلاف سلة لمستحقيها، حيث تم توفير محتويات السلة بالتعاون مع المنافذ التجارية المتعاونة بواقع 10 أصناف من المواد الغذائية والتي يُجرى توزيعها لصالح 20 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف الجمعية.
ولفت ابن خادم إلى أهمية مشروع السلة الرمضانية في تحقيق أعلى مستويات الرعاية والمساندة للمستحقين، والتأكيد على نشر ثقافة التطوع والعمل الإنساني في المجتمع، ما يدعم قيم التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، ويزيد من تعاضده، وينشر البهجة في نفوس الشرائح المستحقة.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
رمضان
السلة الرمضانية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
عربي ودولي
العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد
اليوم 14:46
الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا
عربي ودولي
الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا
اليوم 14:38
منتخب الجودو يكثف استعداداته لـ«تبليسي جراند سلام»
الرياضي
منتخب الجودو يكثف استعداداته لـ«تبليسي جراند سلام»
اليوم 14:30
القيسي ودياني يحتفظان بلقب النسخة العربية لـ «محاربي الإمارات»
الرياضي
القيسي ودياني يحتفظان بلقب النسخة العربية لـ «محاربي الإمارات»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©